Castañas, turrones y juegos: el mercadillo navideño de Las Palmas ofrece ocio y gastronomía para todos

La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria contará este año con 21 puestos de castañas, golosinas y productos típicos, distribuidos en el Parque de San Telmo, la calle Triana, la Avenida Mesa y López y los alrededores del Centro Comercial Las Arenas . El Ayuntamiento ha puesto en marcha el tradicional mercadillo navideño, que estará presente durante diciembre y enero en algunos de los puntos con mayor actividad comercial de la ciudad.

El primer teniente de alcaldesa y concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, visitó a los titulares de los 12 puestos que ya se encuentran operativos en San Telmo y Triana, donde agradeció la labor de los vendedores en estas fechas. El responsable municipal destacó que este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar los espacios públicos y a apoyar al sector de la venta ambulante, que mantiene una notable demanda entre la ciudadanía.

Oferta de productos en los puestos navideños

Las cabañas de madera instaladas en los distintos enclaves ofrecen una amplia variedad de artículos tradicionales asociados a la temporada. Entre los productos disponibles figuran castañas asadas, golosinas, turrones artesanos, dulces navideños, roscas, piñas asadas, algodón de azúcar, crepes, gofres, almendras garrapiñadas, chocolates, churros, además de opciones de comida rápida como hamburguesas y perritos calientes .

Uno de los puestos habilitados durante estas navidades. / Rafa Cerpa

Actividades previstas en San Telmo

Como novedad, el mercadillo situado en el Parque de San Telmo incluirá dos jornadas de actividades infantiles, con talleres y juegos dirigidos a menores durante el periodo navideño. Estas acciones complementarán la oferta gastronómica y de ocio disponible en la zona, que tradicionalmente concentra un alto flujo de visitantes en estas fechas.

Los puestos permanecerán en funcionamiento durante toda la campaña navideña, integrados en los principales circuitos comerciales de la capital y acompañando el incremento de actividad propio de estas semanas. Con su puesta en marcha, el Ayuntamiento busca reforzar la oferta estacional y favorecer el movimiento en áreas de gran afluencia ciudadana.