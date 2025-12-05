Cortes nocturnos de tráfico en El Sebadal: el Ayuntamiento de Las Palmas inicia el 8 de diciembre el asfaltado de esta zona de la capital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará el 8 de diciembre los trabajos de asfaltado previstos en el polígono industrial de El Sebadal, una actuación que obligará a reordenar el tráfico en horario nocturno hasta el 17 de diciembre. Las obras forman parte del proyecto de mejora y renovación de las infraestructuras del área, uno de los principales enclaves económicos de la ciudad.

La planificación establece que los trabajos se desarrollen del 8 al 11 de diciembre y del 14 al 17 de diciembre, en horario de 20.00 a 05.00 horas, en las calles Doctor Juan Domínguez Pérez y Profesor Lozano. El Ayuntamiento advierte de que los cortes previstos son aproximados y podrían modificarse en función del avance de las obras y de las condiciones operativas de la intervención.

Renovación integral del polígono industrial

El proyecto está impulsado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y la Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, con una inversión de 1,26 millones de euros. La actuación contempla la mejora de la pavimentación mediante el reasfaltado de las principales vías, la ampliación de plazas de aparcamiento, la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de luminarias tipo LED para optimizar el consumo energético.

Proyecto de asfaltado en El Sebadal / La Provincia

La intervención está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo objetivo es reforzar la competitividad del área y favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales.

Alcance de los trabajos

El plan prevé el asfaltado de 40.000 metros cuadrados y el fresado de 25.490 metros cuadrados para mejorar el firme. Asimismo, se reordenará el estacionamiento con un diseño en espina que permitirá duplicar el número de plazas y mejorar la circulación interior del polígono.

Las obras incluyen también nuevos tramos peatonales y rebajes de aceras para avanzar en accesibilidad, así como la renovación de 79 luminarias por tecnología LED. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento da un paso relevante en la modernización de El Sebadal y en la actualización de sus infraestructuras para atender las necesidades del tejido empresarial.