¿Cómo puedes disfrutar de la Navidad durante el puente de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una programación navideña distribuida por los distritos durante el puente festivo, con el objetivo de acercar las actividades culturales a los barrios. La agenda incluye propuestas musicales, teatrales y familiares que complementan los actos centrales ubicados en Santa Catalina, Las Canteras, Triana y la plaza de Santa Ana, así como el mercadillo navideño, las atracciones y la pista de patinaje instaladas en el entorno de Santa Catalina. La programación detallada puede consultarse en www.lpacultura.com.

Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira: dos eventos musicales y un circo infantil

El distrito inicia la agenda el 5 de diciembre con el musical ‘Ritmos y recuerdos con son D2’ en el Local Social San Francisco de Paula a las 18.00 horas. Ese mismo día, la plaza de Santo Domingo acogerá el concierto Roque Nublo Romántico a las 20.30 horas.

El 8 de diciembre comenzará el primer ‘Circo de la Navidad’ en el parque Rafael Santana y Juana Pulido ‘Los Viejos’, con hinchables, pintacaras y espectáculos entre las 17.00 y 20.00 horas, actividad que se repetirá hasta el 12 de diciembre en el mismo horario.

Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme: cuentacuentos, Casa de la Navidad y conciertos

El 5 de diciembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar el primer Cantacuentos en el parque del Castillo de La Luz.

La Casa de la Navidad con Papá Noel abrirá el 6 de diciembre a las 18.00 horas en Alonso Quijano (Nueva Isleta) y el 7 de diciembre en la plaza del Pilar.

La programación musical incluye dos conciertos:

6 de diciembre , 20.00 horas : banda Barahona en la parroquia de Santa María del Pino .

, : banda Barahona en la parroquia de . 7 de diciembre, 20.00 horas: banda juvenil de Firgas en la parroquia de Nuestra Señora de La Luz.

Distrito Ciudad Alta: Navilandia y actividades infantiles en cinco localizaciones

La actividad ‘Navilandia Ciudad Alta’ se desarrollará en distintos puntos:

5 de diciembre : plaza del Polígono Residencial Cruz de Piedra (17.00–19.00).

: plaza del (17.00–19.00). 6 de diciembre : plaza de El Polvorín (11.00–13.00) y parque de La Minilla (17.00–19.00).

: plaza de (11.00–13.00) y parque de (17.00–19.00). 7 de diciembre: cancha de Las Torres (11.00–13.00) y parque de El Cardón (17.00–19.00).

La propuesta ‘La librería mágica’ se celebrará del 5 al 7 de diciembre en el Local Social Medina Samper, en horario de 17.30 a 20.30 horas. Además, el 6 de diciembre, el parque de Las Rehoyas acogerá un concierto de góspel con Mlou a las 18.30 horas.

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya: conciertos y cuentacuentos

La Casa de la Cultura ofrecerá el 5 de diciembre dos conciertos, del violinista Brian Bartoky y del cantautor Johny Alonso, desde las 19.00 horas.

El 7 de diciembre, el parque Sixto Enrique será escenario del cuentacuentos ‘La Magia de Disney’ a las 11.30 horas.

Con esta programación, el Ayuntamiento extiende la oferta navideña a los barrios con una agenda que totaliza más de una veintena de actividades entre el 5 y el 12 de diciembre, distribuidas en cuatro distritos y orientadas al ocio familiar y cultural.