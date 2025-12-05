Bienestar animal
Chavela, Bambú y Coco: estas son las tres fotos ganadoras del concurso 'Mi amigo se viene conmigo'
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con esta décima edición, refuerza su compromiso con el bienestar animal y la promoción de prácticas responsables en la ciudad
Chavela, Bambú y Coco son los protagonitas del concurso ‘Mi amigo se viene conmigo’, una iniciativa del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria destinada a promover la tenencia responsable de mascotas y a visibilizar la convivencia respetuosa entre animales y ciudadanía. El certamen se desarrolla en colaboración con el Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y la Fundación Affinity, entidades que participan en acciones de sensibilización sobre el bienestar animal.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, destacó la importancia de integrar a las mascotas en la vida cotidiana, también en periodos vacacionales, y valoró la creatividad de las imágenes presentadas. "Nuestras mascotas pueden formar parte de nuestras vidas en todo momento, incluyendo nuestros viajes y vacaciones. Además, este tipo de concursos son una forma divertida y creativa de demostrar el vínculo que tenemos con ellas", asevera.
La convocatoria estaba dirigida a personas residentes en la capital cuyos perros estuvieran identificados con microchip y registrados en el censo municipal Zoocan.
Fotografías premiadas por su mensaje de convivencia
El jurado especializado seleccionó las imágenes atendiendo a criterios de creatividad, impacto visual y mensaje educativo sobre el cuidado de los animales. Los premios consisten en lotes de productos y pienso de Nature’s Variety, valorados en 400, 300 y 200 euros.
El primer premio fue para Cintia Sánchez-Vasconcellos, autora de una fotografía de Chavela, un perro salchicha captado en un gesto cercano que transmite ternura y complicidad.
El segundo premio recayó en Nelson Fariña, con una imagen tomada en la playa en la que su dálmata, Bambú, interactúa visualmente con su cuidador, reflejando una relación de atención mutua.
El tercer premio fue para Rayco Trujillo, con una fotografía dinámica de Coco, un bichón maltés que aparece en plena carrera mientras una joven le lanza una pelota, mostrando energía y juego compartido.
Impulso municipal al bienestar animal
Con esta décima edición, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la sensibilización sobre el bienestar animal, especialmente importante en épocas de viaje. La iniciativa pretende seguir difundiendo prácticas responsables, promover la convivencia en los espacios públicos y poner en valor el papel de las mascotas en la vida diaria de muchas familias de la ciudad.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas