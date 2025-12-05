Chavela, Bambú y Coco: estas son las tres fotos ganadoras del concurso 'Mi amigo se viene conmigo'

Chavela, Bambú y Coco son los protagonitas del concurso ‘Mi amigo se viene conmigo’, una iniciativa del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria destinada a promover la tenencia responsable de mascotas y a visibilizar la convivencia respetuosa entre animales y ciudadanía. El certamen se desarrolla en colaboración con el Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y la Fundación Affinity, entidades que participan en acciones de sensibilización sobre el bienestar animal.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, destacó la importancia de integrar a las mascotas en la vida cotidiana, también en periodos vacacionales, y valoró la creatividad de las imágenes presentadas. "Nuestras mascotas pueden formar parte de nuestras vidas en todo momento, incluyendo nuestros viajes y vacaciones. Además, este tipo de concursos son una forma divertida y creativa de demostrar el vínculo que tenemos con ellas", asevera.

'Bambú', segundo clasificado del concurso 'Mi amigo se viene conmigo' / Nelson Fariña

La convocatoria estaba dirigida a personas residentes en la capital cuyos perros estuvieran identificados con microchip y registrados en el censo municipal Zoocan.

Fotografías premiadas por su mensaje de convivencia

El jurado especializado seleccionó las imágenes atendiendo a criterios de creatividad, impacto visual y mensaje educativo sobre el cuidado de los animales. Los premios consisten en lotes de productos y pienso de Nature’s Variety, valorados en 400, 300 y 200 euros.

El primer premio fue para Cintia Sánchez-Vasconcellos, autora de una fotografía de Chavela, un perro salchicha captado en un gesto cercano que transmite ternura y complicidad.

El segundo premio recayó en Nelson Fariña, con una imagen tomada en la playa en la que su dálmata, Bambú, interactúa visualmente con su cuidador, reflejando una relación de atención mutua.

'Coco', tercero en el concurso 'Mi amigo se viene conmigo' / Rayco Trujillo

El tercer premio fue para Rayco Trujillo, con una fotografía dinámica de Coco, un bichón maltés que aparece en plena carrera mientras una joven le lanza una pelota, mostrando energía y juego compartido.

Impulso municipal al bienestar animal

Con esta décima edición, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la sensibilización sobre el bienestar animal, especialmente importante en épocas de viaje. La iniciativa pretende seguir difundiendo prácticas responsables, promover la convivencia en los espacios públicos y poner en valor el papel de las mascotas en la vida diaria de muchas familias de la ciudad.