Héctor Alemán sustituye a Inmaculada Medina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes el nombramiento de Héctor Javier Alemán Arencibia como nuevo integrante del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción y, con ello, como responsable del Carnaval de la capital. La decisión llega tras la dimisión de Inmaculada Medina, cuya revocación fue acordada en la misma sesión.

La alcaldesa, Carolina Darias, explicó tras la reunión el procedimiento seguido y los pasos que aún deben completarse. “Acabamos de celebrar una Junta de Gobierno extraordinaria en la que hemos acordado designar al concejal que va a entrar a formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción. Será Héctor Alemán y será el concejal que llevará el Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria”, señaló. Añadió que, tras esta designación, “hay que celebrar un Consejo de Administración donde se determinarán la presidencia y la vicepresidencia del órgano”.

Spínola, de forma temporal

Darias subrayó que las competencias siguen temporalmente bajo la firma del concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, hasta que el Pleno apruebe la reestructuración municipal. “Cuando se haga la reestructuración, quien va a llevar el Carnaval será el concejal Héctor Alemán”, afirmó, puntualizando que esta condición “ya es de facto” al haberse incorporado al Consejo de Administración, a la espera de la correspondiente junta general que plasmará formalmente los nombramientos.

La primera valoración de Alemán

El concejal expresó públicamente su satisfacción por asumir el encargo. “Es un reto que asumo con mucha ilusión. Para mí es un honor estar al frente de la fiesta más importante de la ciudad, que es el Carnaval”, señaló tras conocerse su designación. Destacó además que su llegada coincide con un año simbólico: “Vamos a celebrar el 50 aniversario de esta fiesta, así que vengo con muchas ganas, mucha alegría, mucha fuerza y mucha ilusión”. Añadió que afronta esta responsabilidad “con fuerza para estar al frente de la gran fiesta de nuestra ciudad”.

Formación y trayectoria consolidada

Alemán, actual concejal delegado del Área de Limpieza y presidente del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, cuenta con una formación amplia vinculada a la geografía, la docencia y la gestión ambiental. Es licenciado en Geografía por la ULPGC, funcionario del Estado del grupo A1 y profesor de Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. Su perfil académico se complementa con estudios de Psicología, un máster en Asesoría y Gestión Ambiental y varias titulaciones de especialización en ordenación territorial, inteligencia emocional y coaching.

Experiencia en educación y planificación territorial

En el ámbito profesional ha participado en estudios de ordenación del territorio para la ULPGC y la Fundación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT). También suma más de 14 años de experiencia docente en centros públicos y concertados de varias islas, y actualmente se encuentra en situación de servicios especiales en su destino definitivo en Las Palmas de Gran Canaria.

Nuevo liderazgo para el Carnaval

Su incorporación a la Sociedad de Promoción lo sitúa al frente de la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una de las celebraciones más representativas del municipio. El Ayuntamiento enmarca el nombramiento en la dirección estratégica de los principales eventos culturales y festivos de la ciudad.

Competencias en transición

Hasta que el Pleno apruebe la nueva estructura del Gobierno municipal, las áreas de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas quedarán provisionalmente bajo la responsabilidad del concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola.