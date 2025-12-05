El Ayuntamiento de Las Palmas refuerza la limpieza con 93 trabajadores y 31 vehículos durante las fiestas navideñas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, pondrá en marcha este viernes un dispositivo especial de limpieza con motivo de las fiestas navideñas, operativo que se prolongará hasta el 10 de enero de 2026. El objetivo es reforzar la higiene urbana en los puntos donde se prevé mayor afluencia de personas debido a las celebraciones, la actividad comercial y los actos programados durante estas fechas.

La alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, presentó los detalles del plan, que movilizará a 93 trabajadores y 31 vehículos. El dispositivo se centrará en zonas de alta concentración ciudadana, áreas comerciales, espacios de interés turístico, accesos a grandes superficies, mercadillos navideños, eventos al aire libre y áreas de atracciones, además de espacios vinculados a actos multitudinarios como la Noche de Reyes y la Cabalgata.

Refuerzo de personal, maquinaria y actuaciones inmediatas

El operativo incluye mandos, equipos de limpieza viaria y baldeo, conductores de camiones baldeadores, furgones hidrolimpiadoras, fregadoras, barredoras, camiones de doble cabina y vehículos minirecolectores para fracción resto y recogida selectiva. También habrá personal específico para la gestión de residuos reciclables.

Foto de familia en el dispositivo de limpieza / La Provincia

Este despliegue permitirá incrementar las tareas de barrido manual y mecanizado, baldeo integral y perimetrado, fregado mecanizado y el uso de hidrolimpiadoras de alto rendimiento con funciones de desinfección y desodorización. Asimismo, se actuará en el saneamiento de espacios afectados por vertidos puntuales. El concejal Héctor Alemán subrayó que se trata de “un esfuerzo adicional del servicio”, que incorpora más personal y una planificación orientada a intervenciones inmediatas tras eventos que congregan a miles de personas.

Aumento de la recogida de residuos y 80 contenedores itinerantes

Paralelamente, se reforzará la recogida de residuos, tanto de fracción resto como de fracción selectiva (envases ligeros, papel y cartón y vidrio). El servicio incrementará la frecuencia de vaciado de contenedores y actuará en los puntos donde puedan generarse acumulaciones junto al mobiliario urbano.

Visita al dispositivo de vehículos de limpieza urbana / La Provincia

Para apoyar el dispositivo se desplegarán 80 contenedores itinerantes, que se reubicarán según el calendario de actos navideños y los lugares donde se prevea una mayor concentración de personas.

Con este plan especial, el Ayuntamiento busca anticiparse al incremento de residuos propio del periodo festivo y garantizar que la ciudad mantenga altos estándares de limpieza y confort urbano durante toda la Navidad.