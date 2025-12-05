Madrid, Múnich y Londres se visten de Carnaval: Las Palmas de Gran Canaria busca atraer visitantes en el 50 aniversario de la fiesta
El Ayuntamiento despliega su campaña 'Únete a nuestra historia' para promocionar las carnestolendas de 'Las Vegas'
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado la campaña promocional 'Únete a nuestra historia' para difundir el 50 aniversario del Carnaval más allá del ámbito insular. La iniciativa llevará la imagen de la fiesta a Madrid, Múnich, Londres, a 19 ciudades de la Península y a varios aeropuertos canarios, con el objetivo de atraer visitantes a la edición de 2026, que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo bajo la alegoría de 'Las Vegas'.
La promoción internacional comenzó este 5 de diciembre en Múnich y Londres, donde soportes digitales exteriores y pantallas ubicadas en edificios destacados proyectarán durante un mes un vídeo con imágenes del Carnaval y de los ganadores de la corte carnavalera de la última edición. La campaña busca reforzar la dimensión abierta y cosmopolita de la fiesta, que cumple medio siglo de historia.
Pantallas gigantes y guaguas viniladas en Madrid
Ese mismo día, la campaña se estrenó en Madrid con la proyección del spot en dos pantallas gigantes situadas en la plaza de Callao, uno de los puntos más transitados de la capital. Durante una semana, los visitantes podrán ver el vídeo desde esta zona emblemática, mientras que dos líneas de guaguas urbanas viniladas recorrerán barrios históricos y modernos llevando la imagen del Carnaval.
La promoción madrileña continuará hasta enero en 15 pantallas de los teatros Coliseum, Lope de Vega y Rialto, todos ellos en la Gran Vía, además de en dos líneas de la guagua turística y en diferentes mupis digitales. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los miles de viajeros que pasen por las terminales T2 y T4 entre diciembre y enero verán a la Reina, el Drag, la Reinita y la Gran Dama en soportes publicitarios.
19 ciudades españolas se suman a la campaña
La estrategia promocional se extiende también a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Murcia, Sevilla, Vitoria, Zaragoza, Alicante, Barcelona, Valencia, Granada, Gijón, Valladolid, Santander, Burgos, Pamplona, Palma de Mallorca y Málaga, donde la imagen del Carnaval estará presente en soportes urbanos y digitales a lo largo del mes.
Aeropuertos canarios reforzarán la difusión
La campaña alcanza además a los aeropuertos de Tenerife, FuerteventuraLanzaroteLa Gomera y El Hierro, donde diferentes soportes fijos y digitales proyectarán contenidos alusivos al 50 aniversario del Carnaval, fortaleciendo así la promoción entre el tráfico interinsular y turístico.
Con esta acción coordinada, el Ayuntamiento refuerza la proyección exterior del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y subraya el carácter internacional de una fiesta que, en 2026, celebrará una edición histórica.
