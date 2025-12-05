Retenciones en la GC-1 tras un accidente entre una moto y un coche en la curva de la potabilizadora
El motorista fue trasladado al Hospital Insular con carácter moderado tras una colisión en el enlace entre la GC-1 y la GC-3
Un accidente de tráfico registrado este jueves en la autovía GC-1, en sentido sur, ha provocado importantes retenciones a la altura de la conexión con la GC-3, en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la conocida curva situada sobre la potabilizadora.
El suceso, que implicó a un coche y una moto, movilizó a efectivos de la Guardia Civil, el servicio de conservación de carreteras y al menos dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El motorista, que presentaba policontusiones de carácter moderado, fue estabilizado en el lugar por el personal sanitario y trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
El accidente, ocurrido en un tramo de alta densidad de tráfico, generó retenciones en dirección sur durante varios minutos, coincidiendo con la franja de mayor tránsito en el área metropolitana.
