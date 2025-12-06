La feria 'Beefeater Xmas Market' trae la Navidad londinense a Las Palmas de Gran Canaria con un tributo a Queen

La quinta edición del 'Beefeater Xmas Market' inunda el Parque de San Telmo con música, pequeños comercios y una oferta gastronómica que impregna el aire de olores tanto dulces como salados. Hasta el próximo lunes 8 de diciembre, con horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada, la cita reúne a miles de familias para disfrutar de la Navidad al estilo londinense, sin tener que salir de Las Palmas de Gran Canaria, a través de diversas propuestas de ocio.

Las cabinas telefónicas de color rojo, los guardias ingleses con sus característicos sombreros y multitud de paraguas con la bandera de Reino Unido son parte de la ambientación que pretende trasladar a los asistentes directos a la capital de Inglaterra. Asimismo, el parque está decorado con un árbol navideño rodeado de cascanueces, un coche rojo repleto de regalos y una zona para hacer fotografías familiares con luces, dos butacas, envoltorios de regalo y flores de pascua.

Joyas de 'oro vegetal'

Un total de 21 cabañas de madera distribuidas por el espacio disponen distintos artículos para los visitantes que, en estas fechas señaladas, pueden convertirse en regalos para la familia y las amistades. Como parte de la oferta se encuentran piezas de bisutería, joyería, velas, bolsos, prendas de ropa, decoración navideña, galletas artesanales, artesanía polimérica o láminas decorativas, entre otros productos.

En uno de los puestos se encuentra Beatriz Savoia con una gama de brillantes joyas artesanales hechas con una planta conocida como oro vegetal, perteneciente al patrimonio cultural de Brasil. Fue descubierta por las tribus nativas del país americano y, al secarse, adquiere un color dorado que no se pierde con el paso del tiempo. Tradicionalmente se ha utilizado para elaborar sombreros, bolsos, zapatos o accesorios.

Tal y como cuenta Savoia, todos los productos de su puesto están hechos a mano por una comunidad brasileña que se dedica de forma exclusiva a trabajar este material. Al ser de suma importancia para su cultura, representando una parte fundamental de su historia, Savoia aclara que no puede exportarse del país sin haber sido previamente procesado y convertido en un objeto.

Piezas artesanales únicas

A su lado se encuentra el puesto de Tierra Cerámica, una marca cuyo producto principal es el plato rallador, que sirve para todo tipo de frutas y verduras como jengibre, limón, zanahoria o tomate. Según explica Thais Pestana Hidalgo, todas sus piezas están hechas con cerámica de alta temperatura, por lo que son aptas para horno, microondas y lavavajillas, además de tener buena durabilidad.

Lo más destacable son sus originales estampados, todos ellos hechos a mano en su taller en Ingenio, por lo que "ninguno sale igual y todas las piezas son únicas".

Juegos interactivos y karaoke

Por otro lado, la feria ofrece varios espacios de diversión para todos los públicos. Además de una zona de concierto con comida, bebida y mesas, una pequeña pasarela con luces conduce hasta una cabina con juegos interactivos para todas las edades.

El encargado de esta zona, Pablo Masías Padilla, explica que se compone de una cabina oscura con pantalla interactiva dentro. Ofrece una variedad de canciones de karaoke y juegos multifuncionales que, en su mayoría, consisten en utilizar los pies y las manos para seguir una dinámica determinada, también pudiendo involucrar una pelota.

Algunos de los juegos incluyen los tiros de penalti, el cuatro en raya, explotar globos o cazar patos, entre otros. En lo que respecta al karaoke, hay una amplia variedad de canciones tanto modernas como antiguas y en distintos idiomas, disponiendo también de temas navideños, para que todos los públicos encuentren música acorde con sus gustos.

Gastronomía

También hay una oferta gastronómica para todos los visitantes, entre la que se puede encontrar una amplia variedad de hamburguesas o galletas de distintos sabores como dátiles, kinder, limón, arándanos, chocolates, tarta de zanahoria, té matcha, lotus, plátano o turrón blando.

La comida continúa con varias opciones de picoteo, tequeños, tiras de pollo, salchipapas o churros, así como distintas bebidas cerca de la zona musical, que ya ha congregado a cientos de personas para cantar y bailar al son de distintos artistas. Mojitos variados, cócteles o combinados con vodka son algunos de los acompañamientos que se pueden consumir en las tres barras disponibles, que están gestionadas por Pernod Ricard.

Conciertos

Por el escenario de la feria ya ha pasado Tribu G, con su homenaje al grupo Hombres G, una de las bandas más emblemáticas del pop español. Tras inaugurar la feria el pasado 4 de diciembre, los siguieron los artistas Kilombo Improvisado y Yet Garbey.

También ha llenado el parque de música el grupo La Boina de Fito, con un tributo a Fito & Fitipaldis, además del cantante Pedro Afonso y la banda cubano-canaria Aseres. Por su parte, el dúo compuesto por Willy Flores y Alejandro Agüero, el cantautor Kilian Viera, el cantante Apolo GC y el grupo Paradise, con su tributo a Coldplay, continuaron creando ambiente a lo largo del sábado.

Homenajes a Queen y Shakira

Este domingo 7 de diciembre será el turno de Havana 500, a las 15:00 horas, y Miracle Band, que traerá a partir de las 17:00 horas un poderoso espectáculo y homenaje en honor a la icónica banda Queen.

Posteriormente, a las 19:00 horas, será el turno de la banda pop-rock Rabiosa, que interpretará un homenaje a Shakira. Para terminar la noche, desde las 21:00 horas, Los Lola dejarán su estela musical con una mezcla de versiones en español.

La última jornada de Beefeater Xmas Market cerrará su sexta edición con Lengua de Suegra, a las 14:00 horas; el grupo urbano Qué Chimba, a las 16:00 horas; el cantante Dani Calero, a las 18:00 horas; y Los Salvapantallas, a las 20:00 horas, quienes estarán a cargo de las últimas notas de la noche.

Dinamización del espacio

La producción de esta feria implica a más de 30 empresas canarias, además de unas 200 personas que trabajan en las fases de instalación, montaje y decoración. Por otro lado, alrededor de 40 profesionales operan durante el evento como camareros, personal técnico, seguridad y staff.

A la organización del Beefeater Xmas Market se suman los comercios y puestos navideños instalados al margen de la feria con motivo de las celebraciones. Además de otros puestos gastronómicos, hay una cama elástica para niñas y niños que, aunque no se incluyen dentro de la misma programación, generan en un mismo espacio una dinamización conjunta de San Telmo.