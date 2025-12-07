Triana se viste de luces para acoger las primeras compras navideñas

La llegada de diciembre es sinónimo de paseos bajo las luces navideñas y tardes de compras para encontrar los mejores regalos. La calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, es uno de esos puntos donde comercio, brillo y espíritu festivo se juntan en un mismo espacio, dando la bienvenida a la Navidad y contagiando poco a poco a todas las personas que van buscando inspiración para escribir sus cartas a los Reyes Magos.

Los villancicos y las estrellas brillantes que alumbran el cielo a la altura de las farolas ya han calado en multitud de familias que caminan por Triana. Jerseys navideños, bolsas repletas de regalos y diademas con orejas de reno son algunos de los accesorios que empiezan a verse por allí desde los primeros días de diciembre.

Un mes de disfrute

Emilio, Jesús, su familia y sus amigos son algunas de esas personas que se han impregnado por completo de las ganas de festejar. Junto a sus hijos Daniela, Lucas y Estela, han salido "preparados para disfrutar el mes completo" con todo el equipamiento.

Este año han decidido que no van a gastar mucho, más allá de algunos detalles, para "dejar que los Reyes Magos hagan su magia" y les sorprendan con sus regalos. Lo que sí tienen muy claro es lo que van a pedir: "Salud, que acabemos con las guerras en Ucrania y Palestina y que la humanidad sea un poco más empática".

Navidad con espíritu crítico

A unos metros de distancia, la artista Bianca Milacic dibuja con tiza un mensaje que también pretende transformar la Navidad en un momento de reflexión.

Sus retratos denunciando el genocidio en Gaza se han fundido durante meses con el suelo de Triana y, ahora, busca que su arte refleje la importancia de comprar y consumir en pequeños negocios locales durante estas fiestas, en lugar de acudir a las grandes marcas: "Tanto que nos preocupa la Navidad para los niños, hay que tener en cuenta el daño que hacen a muchos niños en el mundo".

Papá Noel ya pasea por Triana

El espíritu crítico y el ambiente navideño se enlazan en esta calle emblemática de Las Palmas de Gran Canaria, donde un auténtico Papá Noel de carne hueso ya va saludando a todo el mundo. Con un jersey navideño, unos pantalones rojos a cuadros, una frondosa barba blanca y una boina roja de paisano, llama la atención de todos los niños y niñas que esperan con ansia sus regalos.

José Vázquez Rodríguez, también conocido como el "Fidel Castro del Carnaval", lleva más de 40 años interpretando a Papá Noel en Triana. Pero no se limita a los días señalados, ya que desde que empieza diciembre se mete de lleno en el papel y pasea por las calles totalmente caracterizado, a falta de su tradicional traje rojo. "La Navidad es mucha alegría, es la cosa más maravillosa que hay", asegura con una gran sonrisa.

Arrancan las compras

En los comercios de Triana ya están notando cómo poco a poco la ciudadanía se contagia de esa alegría que desprende Papá Noel. Y es que, llegado cierto momento del año, hay personas que ya no miran tanto los precios, sino que van a comprar los regalos con una idea específica en mente, al margen de cuánto pueda costar. Así lo explica Selena Vega López, dependienta Mira Mira Jewelry, una marca que abrió sus puertas en Triana hace algunos meses.

Según sus cálculos aproximados, el nivel de facturación ya ha aumentado unos 200 euros por encima de las ventas de agosto, si bien prevén que seguirá subiendo hasta los primeros días de enero. Por ahora, el producto que mayor éxito está teniendo son los aros sencillos con un poco de brillo festivo.

Los momentos en que el pico de clientes es mayor se sitúa en los fines de semana, sobre todo cuando cae la noche, se encienden las luces de las calles y empieza a sonar música, animando a la gente.

En el caso de Calzados Gilfonso, un negocio que lleva décadas en funcionamiento, han podido apreciar cómo año tras año hay subidas y bajadas, en función de la economía del momento. Por ahora, aunque esperan que el pico de ventas se produzca dentro de unas pocas semanas, ya han podido notar un aumento en su número de clientes, que va en busca no solo de regalos, sino también de zapatos y accesorios para lucir en algunas fechas clave.

Alfonso Gil, propietario de la tienda, cuenta que lo más probable es que entre el 26 de noviembre y el 4 de enero tengan un arranque destacable, ya que muchas personas suelen esperar a los últimos momentos para hacerse tanto con los regalos como con sus atuendos.

Primeros regalos

Mónica Rodríguez Sánchez y Ángel Fernández Cárdenas ya se han llevado algunos regalos para su familia, aprovechando que fueron a la zona de Triana para merendar y encontraron algunos detalles que estaban buscando mientras paseaban.

Y es que, según relata Mónica, ella normalmente suele comprar todo por internet: "Fue de casualidad porque online no encontré lo que quería. Ya que estábamos aquí y estaban las tiendas abiertas, aproveché. Pero yo suelo comprar online, sobre todo porque es muy cómodo y no me peleo con el gentío".

Se trata de las primeras navidades en que Mónica puede comprar regalos con su propio sueldo, por lo que está gastando bastante, "pero con cabeza", porque su familia "lo merece". En el caso de Ángel, como aún le falta un año antes de terminar sus estudios, apunta que por ahora está pensando sobre todo en detalles no demasiado caros, pero para la próxima Navidad se plantea regalar con menos límites.

Tardes con castañas

También esta época es momento de comer castañas, y para ello se encuentra un año más el puesto de Alfredo Quintana Almeida. Asegura que todavía falta un poco para que llegue el momento fuerte en que la gente se lanza a comerlas, que suele ser hacia el final del año y en víspera de Reyes.

Sin embargo, ya tiene algo de movimiento en su puesto, donde también hay cotufas, garrapiñadas y algunas golosinas. Así, con el olor que desprende, da el toque final a la ambientación navideña de Triana que reúne a miles de personas a lo largo de diciembre.