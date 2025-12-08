El Ayuntamiento reordena el tráfico en El Sebadal por las obras de asfaltado y mejora del polígono industrial

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará este lunes, 8 de diciembre, una reordenación del tráfico en el polígono industrial de El Sebadal con motivo del comienzo de los trabajos de asfaltado previstos dentro del proyecto de mejora de sus infraestructuras. La intervención cuenta con una inversión de 1,26 millones de euros, financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria.

Los trabajos se llevarán a cabo en dos fases: del 8 al 11 y del 14 al 17 de diciembre, en horario nocturno, entre las 20:00 y las 05:00 horas, con el fin de minimizar el impacto sobre la actividad diaria de la zona. Las actuaciones se centrarán en las calles Doctor Juan Domínguez Pérez y Profesor Lozano.

Desde el Consistorio se advierte de que los cortes de tráfico serán aproximados y podrán variar en función del avance de la obra y las condiciones técnicas. El objetivo es mejorar el firme de las principales vías mediante el asfaltado de cerca de 40.000 metros cuadrados, de los cuales 25.490 serán sometidos a fresado previo.

La intervención contempla además la reordenación del aparcamiento, que duplicará su capacidad gracias a un nuevo diseño en espina, así como la eliminación de barreras arquitectónicas mediante rebajes de aceras y nuevos tramos peatonales accesibles.

También se sustituirán 79 luminarias por modelos LED, lo que contribuirá a la eficiencia energética del polígono. Con este conjunto de mejoras, el Ayuntamiento busca reforzar la competitividad del área y facilitar la implantación de nuevas actividades empresariales.