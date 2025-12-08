Música para curar: Los Gofiones ofrecen un concierto sorpresa en el Hospital Universitario Dr. Negrín
La visita del grupo folclórico convirtió un día cualquiera en un regalo para pacientes y profesionales
No hay melodía más poderosa que aquella que se canta frente a quien más lo necesita. Este diciembre, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín vivió una de esas escenas que no salen en las estadísticas médicas, pero que curan por dentro. Los Gofiones, uno de los grupos más emblemáticos del folclore canario, se acercaron este lunes a sus pasillos para regalar lo que mejor saben: música y una emoción que traspasa batas y biombos.
“Gracias al grupo @LosGofiones por su visita. Un verdadero regalo acompañar con su música a nuestros pacientes en fechas tan especiales como las Navidades”, compartió emocionado el director gerente del centro, Miguel Ángel Ponce en redes sociales. En sus palabras resonaba no solo gratitud institucional, sino la vivencia colectiva de quienes fueron testigos del momento: pacientes, familiares y personal sanitario.
Una actuación inesperada, pero profundamente esperada. Los acordes tradicionales llenaron las salas del hospital de recuerdos, sonrisas y hasta alguna lágrima porque en mitad del diagnóstico, del miedo o la espera, la música también actúa
“Siempre bienvenidos”, concluye el mensaje del director, como quien sabe que hay regalos que no caben en un envoltorio, pero dejan huella.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas