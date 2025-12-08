Música para curar: Los Gofiones ofrecen un concierto sorpresa en el Hospital Universitario Dr. Negrín

No hay melodía más poderosa que aquella que se canta frente a quien más lo necesita. Este diciembre, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín vivió una de esas escenas que no salen en las estadísticas médicas, pero que curan por dentro. Los Gofiones, uno de los grupos más emblemáticos del folclore canario, se acercaron este lunes a sus pasillos para regalar lo que mejor saben: música y una emoción que traspasa batas y biombos.

“Gracias al grupo @LosGofiones por su visita. Un verdadero regalo acompañar con su música a nuestros pacientes en fechas tan especiales como las Navidades”, compartió emocionado el director gerente del centro, Miguel Ángel Ponce en redes sociales. En sus palabras resonaba no solo gratitud institucional, sino la vivencia colectiva de quienes fueron testigos del momento: pacientes, familiares y personal sanitario.

Una actuación inesperada, pero profundamente esperada. Los acordes tradicionales llenaron las salas del hospital de recuerdos, sonrisas y hasta alguna lágrima porque en mitad del diagnóstico, del miedo o la espera, la música también actúa

“Siempre bienvenidos”, concluye el mensaje del director, como quien sabe que hay regalos que no caben en un envoltorio, pero dejan huella.