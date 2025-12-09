La Alameda de Colón se llena de sabor: regresa ‘Beervana’ con cerveza artesana, música y producto local

Del 12 al 14 de diciembre, la Alameda de Colón se convertirá en epicentro del sabor y la cultura cervecera con una nueva edición de Beervana, el festival que celebra la cerveza artesana como símbolo de identidad y dinamizador del consumo local. En su edición 2025, la feria reunirá a ocho cerveceras provenientes de Gran Canaria y diferentes puntos de la península, junto a una variada oferta gastronómica, música en vivo y actividades divulgativas pensadas para todos los públicos.

El evento, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria a través del programa Gran Canaria Me Gusta y con el respaldo de la Cámara de Comercio, fue presentado este martes en la propia Alameda de Colón. En el acto intervinieron la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso; el responsable de Play-in Producciones, Lorenzo de la Hoz; Jair García, de Premium Drinks; y Aday Araña, fundador de la cerveza artesana Jaira.

“Beervana es una herramienta directa para que nuestros productores lleguen al consumidor final, ganen visibilidad, generen ventas y sigan creciendo desde Gran Canaria”, destacó Minerva Alonso, subrayando el valor del evento como escaparate para el producto local y como estímulo para el entorno comercial en fechas previas a la Navidad.

Ocho cerveceras y una apuesta por el producto de cercanía

Durante tres jornadas, el público podrá descubrir las propuestas de las cerveceras grancanarias Jaira, Vagamundo, Neos y Galotia, además de Gansbeek, de origen canario y producción belga. Desde la península llegarán San Frutos (Segovia), Pirata (Barcelona) y Dougall’s (Cantabria), conformando un recorrido por el panorama cervecero independiente actual.

La feria abrirá el viernes 12 y sábado 13 en horario de 12:00 a 24:00 horas, y el domingo 14 de 12:00 a 19:00 horas, con una programación que combina degustaciones, catas guiadas, talleres de elaboración y maridajes con quesos artesanos de Gran Canaria.

Música, gastronomía y comercio

El ambiente festivo estará garantizado con la participación de grupos en directo y sesiones de DJs durante todo el fin de semana. En el espacio gastronómico habrá opciones como pizzas artesanas, hamburguesas gourmet, jamón ibérico, repostería y quesos locales, conformando una experiencia completa para el visitante.

Una de las novedades de esta edición será la celebración de un encuentro entre productores, comercios locales y grandes superficies, enfocado a mejorar la comercialización de la cerveza artesana en el mercado insular. Además, se pondrán a la venta ediciones especiales en “six packs navideños”, una forma de llevar a casa el sabor de las cervezas locales.

Del 12 al 14 de diciembre como escaparate de la cerveza artesana y el producto local / LP/DLP

Un impulso a la economía circular

Desde su creación, Beervana busca ir más allá de la degustación: se ha convertido en una plataforma de visibilización del trabajo artesanal, la innovación en el sector cervecero y el compromiso con el producto de cercanía. También forma parte de la estrategia de dinamización económica del entorno histórico de Vegueta-Triana, sumando valor a la oferta cultural y de ocio de la ciudad.