Averiados por actos vandálicos: Las Palmas de Gran Canaria arregla los ascensores del Barranquillo Don Zoilo y San José

El concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, indicó en la comisión de pleno de este martes que las averías producidas en los ascensores públicos del Barranquillo Don Zoilo y de San José ya están solucionadas. El edil apuntó que en ambos casos los problemas derivaron de una serie de actos vandálicos. Esto es algo habitual en este tipo de elementos de movilidad vertical, fundamentales en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, con fuertes desniveles.

El edil resaltó que en el caso del ascensor que conecta el parque de Los Galgos con la calle Párroco Villar Reina sufrió actos vandálicos en las puertas. "Solemos tener bastantes incidencias en ese sentido", matizó al respecto. Además, en el caso del elevador de Miguel Servet, en San José, la incidencia se produjo por un problema de insalubridad, puesto que una persona hacía allí sus necesidades y fue necesaria una limpieza de choque.

Movilidad

Díaz indicó que el mantenimiento de este tipo de elementos mecanizados de movilidad vertical depende del área de Urbanismo. El Ayuntamiento formalizó en el mandato pasado un contrato para renovar la mayoría de escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad, tras varios años inoperativos. Además, se les dotó de cámaras de videovigilancia para luchar contra los actos vandálicos y solventar con mayor rapidez futuras averías.

En esta misma comisión de pleno, el edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, indicó que en 2023 recogieron de la vía pública para tramitar su baja 502 vehículos, el año pasado 699 y en lo que va de año, hasta noviembre han sido 516. El concejal dio las cifras a petición del PP, quien cuestionó al grupo de gobierno por los protocolos a seguir a la hora de retirar coches abandonados y la coordinación existente con el área de Seguridad.