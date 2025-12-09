La Comisión de Pleno avala la Ordenanza del Sandbox en Las Palmas de Gran Canaria

La Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado de forma favorable la Ordenanza Municipal Reguladora del Sandbox, un reglamento que permitirá a la ciudad disponer de un entorno controlado para testar tecnologías, productos y servicios en condiciones reales antes de su implantación definitiva. Tras este acuerdo, el expediente continuará su tramitación en el Pleno municipal, paso previo a la apertura del periodo de información pública de treinta días hábiles.

El futuro Sandbox urbano sitúa a Las Palmas de Gran Canaria entre las ciudades españolas que desarrollan entornos de experimentación similares, como Valladolid, Valencia, Zaragoza o Madrid. La ordenanza establece un marco flexible y seguro para impulsar proyectos de innovación y reforzar la colaboración con universidades, empresas, startups y centros de investigación, favoreciendo la transferencia de conocimiento en ámbitos como la digitalización, la economía azul, la economía circular, la cultura o la salud.

Un marco para proyectos piloto y colaboración

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, destacó que esta regulación permitirá avanzar hacia un modelo de ciudad más moderna y competitiva, al integrar soluciones innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido económico y social. Según indicó, la normativa se alinea con la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y con los objetivos de la Agenda Urbana Española.

La ordenanza regula las condiciones de desarrollo de los proyectos piloto y define los espacios urbanos susceptibles de ser utilizados. Además, fija los requisitos de participación y garantiza la protección del interés público, la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía. Su estructura incorpora seis capítulos, veintinueve artículos y cinco disposiciones, que ordenan las fases de autorización, ejecución y supervisión de las pruebas.

Evaluación de enmiendas y tramitación

Durante el debate en comisión, el Ayuntamiento analizó las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, incorporando aquellas que reforzaban la seguridad jurídica o aportaban claridad, sin modificar la esencia del texto. Otras propuestas fueron descartadas por afectar a competencias sectoriales, comprometer la coherencia normativa o introducir restricciones contrarias a los principios de innovación y agilidad del Sandbox.

Hernández Spínola señaló que esta herramienta permitirá consolidar un ecosistema de innovación abierto y competitivo, en el que la administración, el tejido empresarial y la comunidad investigadora puedan colaborar en el desarrollo de nuevas soluciones urbanas. El objetivo es dinamizar la actividad económica, atraer talento especializado y posicionar a Las Palmas de Gran Canaria como un laboratorio urbano de referencia.

Tras el dictamen favorable, el expediente continuará su tramitación hacia el Pleno municipal, donde deberá aprobarse inicialmente antes de abrir el periodo de información pública y avanzar hacia su aprobación definitiva.