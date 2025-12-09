El concejal de Urbanismo defiende que la ciudad colabora con la justicia por Guanarteme

El concejal de Planificación, Mauricio Roque, defendió este martes en comisión de pleno que están colaborando con la justicia en relación con la investigación abierta por la Fiscalía por la canalización del barranco de La Ballena, en Guanarteme. El Minsiterio Público remitió el mes pasado un oficio al Consistorio solicitando información sobre las actuaciones de dotación relativas al soterramiento del cauce entre las calles Simancas y Vergara.

"Cumpliremos con la documentación que nos demanda", resaltó Roque, tras ser interpelado por la concejala de Vox Carmen Rosa Expósito. El edil recalcó que la misma, en gran medida, está recogida en el propio Plan General de Ordenación (PGO) de 2012, "que es de libre acceso".

El PGO plantea la creación de un paseo peatonal entre la plaza de América y la playa de Las Canteras aprovechando el curso del barranco de La Ballena. El fiscal de medioambiente y urbanismo ha iniciado una investigación a raíz de una denuncia particular. El objetivo será esclarecer si la promotora se vio beneficiada por el Ayuntamiento tras desviar el cauce 15 metros.

Expropiaciones forzosas en Guanarteme

En cuanto a las dos expropiaciones iniciadas por el Consistorio el pasado mes de noviembre en Guanarteme, en las calles Vergara y Castillejos, Roque indicó que "entiende la preocupación suscitada". Además, matizó que "solo se ha acordado el inicio de ambas para cumplir con el Plan General". Ambas expropiaciones tendrán un carácter forzoso.

La casa terrera del número 22 de la calle Vergara cuenta con un justiprecio de 973.814 euros a repartir entre ocho herederos. Esta se encuentra en un tramo del paseo de La Ballena que ya se ha ejecutado.

El número 20 de Castillejos, en cambio, cuenta con un justiprecio de 540.415 euros para una parcela de menor tamaño. Este tramo del cauce todavía no ha sido soterrado.