Descubren en Triana a un taxista con drogas y la ITV caducada
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, con la ayuda de la unidad canina, detecta drogas en un taxi cuyo conductor dio positivo en estupefacientes y circulaba con la ITV caducada
En el marco de las actuaciones preventivas para mejorar la seguridad ciudadana y el control del tráfico, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a cabo un nuevo Dispositivo Estático de Control (DEC) en el emblemático barrio de Triana. Estas intervenciones forman parte del trabajo habitual de la Unidad Especial UE-GOIA, especializada en operativos urbanos.
Durante uno de estos controles, los agentes interceptaron a un taxista que arrojó resultado positivo en sustancias estupefacientes. La intervención no solo reveló el consumo de drogas, sino que también permitió constatar que el vehículo circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, lo que supone una infracción grave en materia de tráfico y seguridad vial.
Uno de los elementos clave en esta actuación fue la participación de Nax, una perra adiestrada perteneciente a la unidad canina de la Policía Local. Gracias a su olfato entrenado, el animal logró detectar sustancias estupefacientes ocultas en el interior del taxi, reforzando la evidencia contra el conductor.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas