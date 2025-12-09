Descubren en Triana a un taxista con drogas y la ITV caducada

En el marco de las actuaciones preventivas para mejorar la seguridad ciudadana y el control del tráfico, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a cabo un nuevo Dispositivo Estático de Control (DEC) en el emblemático barrio de Triana. Estas intervenciones forman parte del trabajo habitual de la Unidad Especial UE-GOIA, especializada en operativos urbanos.

Durante uno de estos controles, los agentes interceptaron a un taxista que arrojó resultado positivo en sustancias estupefacientes. La intervención no solo reveló el consumo de drogas, sino que también permitió constatar que el vehículo circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, lo que supone una infracción grave en materia de tráfico y seguridad vial.

Uno de los elementos clave en esta actuación fue la participación de Nax, una perra adiestrada perteneciente a la unidad canina de la Policía Local. Gracias a su olfato entrenado, el animal logró detectar sustancias estupefacientes ocultas en el interior del taxi, reforzando la evidencia contra el conductor.