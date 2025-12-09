El empresario Héctor de Armas va a juicio por apropiación indebida en Seguridad Integral Canaria
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el administrador único de la entidad, que está acusado de quedarse con 83.000 euros de tres entidades bancarias
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga este miércoles al administrador único de Seguridad Integral Canaria (SIC), Héctor de Armas, por un presunto caso de apropiación indebida. La Fiscalía pide para él una pena de tres años y seis meses de cárcel porque sostiene que se quedó con 83.000 euros procedentes de tres entidades bancarias.
Las acciones supuestamente ilícitas habrían tenido lugar en el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 26 de junio de 2018, cuando el empresario firmó siete órdenes de retiradas de dinero por las que dispuso de las cuantías procedentes de los fondos confiados a la empresa por las entidades bancarias CaixaBank, Bankia y BBVA.
Tres requerimientos de devolución
Llevó a cabo estas acciones, según el escrito de acusación del Ministerio Público, sin consentimiento de los bancos y tras haber sido requerido hasta en tres ocasiones para que procediera a la devolución del dinero, vía correo electrónico y de forma verbal.
Sin embargo, considera esta parte que no atendió a los diferentes requerimientos y dispuso de las cuantías para sus propios intereses.
