¿Felo Monzón en lugar de Juan Carlos I? El cambio de nombre de la avenida de Las Palmas de Gran Canaria recobra fuerza

Dignificar el nombre del pintor Felo Monzón. La plataforma que en 2022 planteó cambiar la denominación de la avenida Juan Carlos I, en Las Palmas de Gran Canaria, mantiene su ya vieja reivindicación como «un acto de justicia», coincidiendo además con el 50 aniversario de la coronación del monarca y la muerte del dictador. En su lugar, esta importante arteria pasaría a llamarse como el artista desde el hospital Doctor Negrín hasta Almatriche, tal y como se ideó en un principio.

Con 3,3 kilómetros de largo, la avenida Pintor Felo Monzón fue diseñada en los años 90 para vertebrar la Nueva Ciudad Alta. La idea era denominar la nueva arteria en su totalidad con el nombre del artista indigenista. Pero, tras una visita de los entonces reyes de España a la ciudad, el Ayuntamiento, con José Manuel Soria en la alcaldía, decidió desgajar el tramo inferior de la vía y dedicarla al hoy rey emérito, cuya figura está actualmente en entredicho.

Felo Monzón, secretario de juventudes socialistas

«Por las indecencias que ha cometido, este señor no se merece ningún espacio público», resalta Antonio Aguado, portavoz de la plataforma que lleva varios años defendiendo la retirada del nombre del rey emérito de la avenida capitalina. Un compromiso que sigue firme y que ya en junio de 2022 logró el respaldo del PSOE, NC, Podemos, Ciudadanos y CC en el pleno del Cabildo Insular.

«Felo Monzón fue secretario de las Juventudes Socialistas en la provincia de Las Palmas cuando Negrín fue presidente; Felo lo admiraba, por eso queremos que su nombre llegue hasta el hospital», indica Aguado, «es lo que estaba planeado en un principio y a Soria no se le ocurrió otra cosa que dedicarle un tramo a Juan Carlos».

El artista Felo Monzón (1910-1989). / LP/DLP

«No lo conseguimos por Augusto Hidalgo [alcalde socialista de 2015 a 2023], que miró para otro lado pese a tener el respaldo de Encarna Galván [concejala de Cultura] y de Javier Doreste y Pedro Quevedo [socios de gobierno de Hidalgo]», aclara Aguado.

El acuerdo del Cabildo sigue vigente

Desde el Cabildo Insular, recalcan ahora que el acuerdo alcanzado en sesión plenaria, el cual instaba a la ciudad a modificar el nombre de la avenida, sigue vigente. Mismo apoyo que siguen expresando los actuales socios de Gobierno de la actual alcaldesa socialista, Carolina Darias.

«El rey emérito no reúne las condiciones para tener un reconocimiento en la ciudad, tenemos claro que las vías importantes deben ir dirigidas a quien lo merecen y no es el caso», subraya Pedro Quevedo; eso sí matizó que su formación no tiene «la fuerza suficiente» para motivar el cambio.

«Hoy hay, si cabe, más razones»

La actual concejala de Podemos, Gemma Martínez Soliño, indica que «dar nombre a una de nuestras arterias principales es entrar en la vida de la gente y desde luego no lo merece un personaje heredero de una dictadura, un indecente que aprovechó su posición para enriquecerse a base de negocios oscuros». Subraya que «hoy hay, si cabe, más razones» para hacerla realidad.

El edil José Eduardo Ramírez, escindido de NC en Primero Canarias, indica que desde su formación «compartimos esta reivindicación. Juan Carlos I se encuentra en un momento de cuestionamiento por comportamientos poco ejemplares». Además, proponen que, de no alcanzar consenso, hacer una consulta popular.

Fuentes de alcaldía afirman que «todo lo que tiene que ver con el nombre de calles» compete al Consejo Sectorial de Cultura y allí se abordan las propuestas que se planteen. Los cambios se votan en la mesa técnica de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática, compuesta por personas ajenas al Consistorio, basándose en propuestas del propio Ayuntamiento, de particulares o del propio Consejo.