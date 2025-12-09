Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deporte entre dragos muertos y máquinas oxidadas: CC denuncia el deterioro del Parque Romano

El portavoz de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denuncia el deterioro del espacio y reclama al Ayuntamiento un plan de actuación urgente para mejorar sus instalaciones deportivas y zonas verdes

Mal estado del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria.

Mal estado del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha señalado el deterioro que presentan varias zonas del Parque Romano, especialmente en los espacios deportivos. El edil reclama al gobierno municipal —formado por PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias— un plan de actuación que incluya la mejora del alumbrado, el mantenimiento y ampliación de los aparatos de ejercicio, la instalación de baños públicos y la reposición de arbolado.

Estado de las máquinas y alta demanda de uso

Suárez explicó que el Parque Romano es uno de los enclaves más frecuentados por personas que corren, entrenan al aire libre o pasean con mascotas. Según CC, parte de las máquinas de ejercicio se encuentran oxidadas, dañadas o sin mantenimiento, una situación que, a juicio de la formación, no responde al elevado uso que tiene esta zona. El portavoz lamentó que, pese al espacio disponible, no se haya ampliado ni actualizado el equipamiento deportivo.

Mal estado del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria | Foto volcada por Jacobo Corujeira el 09/12/2025 13:16

Mal estado del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Deficiencias de iluminación en varias áreas

La iluminación es otro de los aspectos que CC considera prioritario. El portavoz señaló que en distintos puntos las farolas proyectan la luz sobre las copas de los árboles, dejando a oscuras senderos y zonas de entrenamiento, especialmente durante el horario de invierno. Este problema, indicó, afecta también al rocódromo y al parque para perros, espacios que, según usuarios, dejan de ser prácticos a partir de las 18.00 horas por falta de visibilidad. Suárez recordó que el Ayuntamiento ha resuelto situaciones similares en otras vías, como Hoya del Enamorado, mediante la incorporación de puntos de luz adicionales.

Ausencia de baños públicos y pérdida de arbolado

Otro de los aspectos destacados por la formación es la falta de baños públicos, una demanda recurrente entre deportistas, personas mayores y familias. Suárez insistió en que esta petición lleva años planteándose sin avances por parte del Ayuntamiento.

A ello se suma la desaparición de varios ejemplares de drago, especie representativa de Canarias, ubicados en el recinto. Según CC, estos árboles podrían haberse perdido por falta de riego, lo que consideran un indicio de deficiencias en el cuidado de las zonas verdes.

Mal estado del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria | Foto volcada por Jacobo Corujeira el 09/12/2025 13:15

Mal estado del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria . / LPR

Participación vecinal reciente

El portavoz recordó también que la semana anterior CC llevó a cabo un proceso participativo con vecinos y usuarios en la parcela situada en el extremo sur del parque, con el fin de recoger propuestas sobre futuros usos. La iniciativa buscó integrar aportaciones relativas a descanso vecinal, deporte, ocio familiar y calidad de los espacios verdes.

Suárez defendió que la gestión del Parque Romano debe realizarse con la participación de quienes lo utilizan a diario y reclamó al gobierno municipal que atienda las demandas planteadas.

