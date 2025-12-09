Ocio
Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana
El Ayuntamiento despliega una variada programación con actividades como cuentacuentos, conciertos y talleres infantiles entre el 9 y el 14 de diciembre
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa desplegando su programación navideña ‘Sueña la Navidad’ con una amplia agenda de actividades culturales y familiares que se desarrollarán entre el 9 y el 14 de diciembre, en los distritos de la ciudad.
Los actos complementan las actividades que se desarrollan en el parque de Santa Catalina, Las Canteras, Triana y la plaza de Santa Ana.
Cuentacuentos, talleres infantiles, espectáculos, conciertos y la visita de Papá Noel protagonizan una oferta pensada para dinamizar los barrios y favorecer espacios de encuentro vecinal que se puede consultar en la propia página web: www.lpacultura.com
Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme
- Viernes 12 de diciembre. La semana arranca con nuevas citas de la 'Casa de la Navidad' con Papá Noel, que llegará al parque de Madera y Corcho a las 18:00 horas.
- Sábado 13 de diciembre. El distrito vivirá una jornada doble con el espectáculo Cantacuentos a las 18:00 horas en la plaza del Pilar y, a continuación, el concierto Venereum, con el grupo Roque Nublo Romántico, en el parque del Castillo de la Luz a las 20:00 horas.
- Domingo 14 de diciembre. La 'Casa de La Navidad' arranca a las 18:00 horas en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en Las Canteras y a las 20:00 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, el concierto de Navidad con la banda de música de La Aldea.
Distrito Ciudad Alta
- Viernes 12 de diciembre. Ciudad Alta acogerá esta semana una intensa actividad familiar con las actividades de Navilandia, que permitirá disfrutar a los niños y niñas de hinchables, talleres infantiles y personajes navideños en la plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico, a partir de las 17:00 horas. La 'Peque Navidad', que incluye talleres infantiles, villancicos y cuentos se celebrará en el parque Juan Pablo II a las 17:00 horas.
- Sábado 13 de diciembre. En la plaza Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, a partir de las 11:00 horas y en los Jardines Buenavista a partir de las 17:00 horas. Este día, la 'Peque Navidad' se celebra a las 11:00 horas en el parque Juegos Olímpicos de México. En cuanto a actuaciones musicales, el concierto de Rafaelillo Clown tendrá lugar en la plaza María Auxiliadora, en el Barranquillo Don Zoilo a las 12:00 horas.
- Domingo 14 Navilandia estará en la plaza Alvarado y Saz, en Escaleritas, desde las 11:00 horas y por la tarde, desde las 17:00 horas, en el parque Carmen González Roca. Rafaelillo Clown volverá a actuar, pero este día en la plaza de La Ascensión, también al mediodía. A las 18:30 horas será el concierto Coro Góspel con Mlou en el parque Trini Borrull.
Asimismo, La Librería Mágica estará abierta el viernes, sábado y domingo entre las 17:30 y las 20:30 horas en el local social Medina Samper, en la plaza de Don Benito.
Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya
El distrito inicia la semana con sesiones familiares de Mary Poppins en la biblioteca mágica de Cuentópolis, que se desarrollarán el 9 y el 10 de diciembre en el Espacio Cultural Jesús Arencibia a las 10:30 horas.
- Jueves 11 de diciembre. La Casa de la Cultura acogerá el espectáculo de humor de Matías Alonso, a las 19:00 horas.
- Viernes 12 de diciembre. La jornada estará dedicada a las familias con una merienda para mayores en el pabellón Leoncio Castellano, a las 17:00 horas. En cuanto a los talleres infantiles se celebrarán en Los Giles, a las 17:00 horas.
- Sábado 13 de diciembre. El distrito celebra el concierto familiar La Chiquipanda en el parque Sixto Enrique, a las 11:30 horas, seguido del tradicional Concierto de Villancicos en la plaza de San Lorenzo a las 20:30 horas. Los talleres infantiles este día tendrá lugar en Las Mesas, de 11:00 a 13:00 horas, en el local de la Asociación de Vecinos; en Hoya Andrea, de 16:00 a 18:00 horas, en la calle Invierno, s/n; y en El Zardo, de 11:00 a 13:00 horas, en la calle Camilo Martínon, 55.
- Domingo 14 de diciembre. Los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos ‘La leyenda de los Reyes Magos’, en el parque Sixto Enrique, a las 11:30 horas. Los talleres se desarrollarán en Tamaraceite, de 11:00 a 13:00 horas, en la plaza Ceferino Hernández; en La Milagrosa, de 11:00 a 13:00 horas, en un local privado; en Ciudad del Campo, de 16:00 a 18:00 horas, en el fondo de la calle Pedro García Arocena (hasta el número 303C); y en Isla Perdida, de 17:00 a 19:00 horas, en la calle Judás Tadeo, 21.
Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira
Hasta el viernes 12 de diciembre. El parque Rafael Santana y Juana Pulido ‘Los Viejos’, en Lomo Blanco, celebrará el ‘Circo de la Navidad’, que incluirá hinchables, pintacaras, algodón de azúcar y espectáculos entre las 17:00 y las 20:00 horas. En el barrio de Tres Palmas, a partir de las 18:00 horas, se celebrará el musical ‘Ritmos y recuerdos con son D2’.
