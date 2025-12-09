Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa desplegando su programación navideña ‘Sueña la Navidad’ con una amplia agenda de actividades culturales y familiares que se desarrollarán entre el 9 y el 14 de diciembre, en los distritos de la ciudad.

Los actos complementan las actividades que se desarrollan en el parque de Santa Catalina, Las Canteras, Triana y la plaza de Santa Ana.

Cuentacuentos, talleres infantiles, espectáculos, conciertos y la visita de Papá Noel protagonizan una oferta pensada para dinamizar los barrios y favorecer espacios de encuentro vecinal que se puede consultar en la propia página web: www.lpacultura.com

Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme

Viernes 12 de diciembre. La semana arranca con nuevas citas de la 'Casa de la Navidad' con Papá Noel, que llegará al parque de Madera y Corcho a las 18:00 horas.

Sábado 13 de diciembre. El distrito vivirá una jornada doble con el espectáculo Cantacuentos a las 18:00 horas en la plaza del Pilar y, a continuación, el concierto Venereum, con el grupo Roque Nublo Romántico, en el parque del Castillo de la Luz a las 20:00 horas.

Domingo 14 de diciembre. La 'Casa de La Navidad' arranca a las 18:00 horas en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en Las Canteras y a las 20:00 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, el concierto de Navidad con la banda de música de La Aldea.

Distrito Ciudad Alta

Viernes 12 de diciembre. Ciudad Alta acogerá esta semana una intensa actividad familiar con las actividades de Navilandia , que permitirá disfrutar a los niños y niñas de hinchables, talleres infantiles y personajes navideños en la plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico, a partir de las 17:00 horas. La 'Peque Navidad', que incluye talleres infantiles, villancicos y cuentos se celebrará en el parque Juan Pablo II a las 17:00 horas.

Sábado 13 de diciembre. En la plaza Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, a partir de las 11:00 horas y en los Jardines Buenavista a partir de las 17:00 horas. Este día, la 'Peque Navidad' se celebra a las 11:00 horas en el parque Juegos Olímpicos de México. En cuanto a actuaciones musicales, el concierto de Rafaelillo Clown tendrá lugar en la plaza María Auxiliadora, en el Barranquillo Don Zoilo a las 12:00 horas.

Domingo 14 Navilandia estará en la plaza Alvarado y Saz, en Escaleritas, desde las 11:00 horas y por la tarde, desde las 17:00 horas, en el parque Carmen González Roca. Rafaelillo Clown volverá a actuar, pero este día en la plaza de La Ascensión, también al mediodía. A las 18:30 horas será el concierto Coro Góspel con Mlou en el parque Trini Borrull.

Asimismo, La Librería Mágica estará abierta el viernes, sábado y domingo entre las 17:30 y las 20:30 horas en el local social Medina Samper, en la plaza de Don Benito.

Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya

El distrito inicia la semana con sesiones familiares de Mary Poppins en la biblioteca mágica de Cuentópolis, que se desarrollarán el 9 y el 10 de diciembre en el Espacio Cultural Jesús Arencibia a las 10:30 horas.

Jueves 11 de diciembre. La Casa de la Cultura acogerá el espectáculo de humor de Matías Alonso, a las 19:00 horas.

Viernes 12 de diciembre. La jornada estará dedicada a las familias con una merienda para mayores en el pabellón Leoncio Castellano, a las 17:00 horas. En cuanto a los talleres infantiles se celebrarán en Los Giles, a las 17:00 horas.

Sábado 13 de diciembre. El distrito celebra el concierto familiar La Chiquipanda en el parque Sixto Enrique, a las 11:30 horas, seguido del tradicional Concierto de Villancicos en la plaza de San Lorenzo a las 20:30 horas. Los talleres infantiles este día tendrá lugar en Las Mesas, de 11:00 a 13:00 horas, en el local de la Asociación de Vecinos; en Hoya Andrea, de 16:00 a 18:00 horas, en la calle Invierno, s/n; y en El Zardo, de 11:00 a 13:00 horas, en la calle Camilo Martínon, 55.

Domingo 14 de diciembre. Los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos ‘La leyenda de los Reyes Magos’, en el parque Sixto Enrique, a las 11:30 horas. Los talleres se desarrollarán en Tamaraceite, de 11:00 a 13:00 horas, en la plaza Ceferino Hernández; en La Milagrosa, de 11:00 a 13:00 horas, en un local privado; en Ciudad del Campo, de 16:00 a 18:00 horas, en el fondo de la calle Pedro García Arocena (hasta el número 303C); y en Isla Perdida, de 17:00 a 19:00 horas, en la calle Judás Tadeo, 21.

Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira

Hasta el viernes 12 de diciembre. El parque Rafael Santana y Juana Pulido ‘Los Viejos’, en Lomo Blanco, celebrará el ‘Circo de la Navidad’, que incluirá hinchables, pintacaras, algodón de azúcar y espectáculos entre las 17:00 y las 20:00 horas. En el barrio de Tres Palmas, a partir de las 18:00 horas, se celebrará el musical ‘Ritmos y recuerdos con son D2’.