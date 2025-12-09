Un nuevo tribunal mantiene que Miguel Ángel Ramírez dejó de gestionar Seguridad Integral Canaria en 2011

Una nueva victoria judicial libera el camino de Miguel Ángel Ramírez, el exadministrador y anterior propierario de Seguridad Integral Canaria (SIC). El tribunal de la Audiencia Provincial de Las Palmas designado después de que fueran apartados los magistrados Emilio Moya y Carlos Vielba por la "amistad íntima" que mantenían con el empresario ha mantenido su absolución por los tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública que se le imputaban entre 2014 y 2016.

El auto emitido este martes determina que no hay suficientes indicios de que ejerciera como administrador de hecho de la entidad después de que Héctor de Armas fuera nombrado administrador único en el año 2011.

El fallo, que cuenta con el voto particular de la magistrada Pilar Parejo, es firme y contra el mismo no cabe interponer recurso alguno.

