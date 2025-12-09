Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo tribunal mantiene que Miguel Ángel Ramírez dejó de gestionar Seguridad Integral Canaria en 2011

Los magistrados designados tras apartar a Emilio Moya y Carlos Vielba vuelven a fallar en el mismo sentido y absuelven al empresario de tres delitos de fraude fiscal

Declaración de Miguel Ángel Ramírez en el juicio de Seguridad Integral Canaria.

Declaración de Miguel Ángel Ramírez en el juicio de Seguridad Integral Canaria. / José Carlos Guerra

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Una nueva victoria judicial libera el camino de Miguel Ángel Ramírez, el exadministrador y anterior propierario de Seguridad Integral Canaria (SIC). El tribunal de la Audiencia Provincial de Las Palmas designado después de que fueran apartados los magistrados Emilio Moya y Carlos Vielba por la "amistad íntima" que mantenían con el empresario ha mantenido su absolución por los tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública que se le imputaban entre 2014 y 2016.

El auto emitido este martes determina que no hay suficientes indicios de que ejerciera como administrador de hecho de la entidad después de que Héctor de Armas fuera nombrado administrador único en el año 2011.

El fallo, que cuenta con el voto particular de la magistrada Pilar Parejo, es firme y contra el mismo no cabe interponer recurso alguno.

La Comisión de Pleno avala la Ordenanza del Sandbox en Las Palmas de Gran Canaria

La primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas será una realidad en verano

El Puerto de Las Palmas recibe a los pasajeros del exclusivo crucero velero 'Wind Star'

Las Palmas de Gran Canaria retira 1.600 kilos de residuos durante el puente de diciembre

Un nuevo tribunal mantiene que Miguel Ángel Ramírez dejó de gestionar Seguridad Integral Canaria en 2011

El empresario Héctor de Armas va a juicio por apropiación indebida en Seguridad Integral Canaria

La justicia tumba el Plan Especial de la calle Perojo de Las Palmas de Gran Canaria por fallos en su tramitación

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana

