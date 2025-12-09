Las Palmas de Gran Canaria cesa al gerente de turismo por no ir al trabajo y "falta absoluta de gestión"

El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha cesado al gerente de Turismo LPA, Luis Rodríguez Neyra. Quevedo indicó este martes en comisión de pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General que han tenido que tomar esta decisión "durísima" ante las faltas reiteradas al trabajo y "una falta absoluta de gestión". Rodríguez Neyra llevaba al frente de la empresa desde 2020.

"Hemos intentado evitar esto a toda costa, pero llega un momento que no se puede comprometer el funcionamiento de las áreas", resaltó Quevedo durante su intervención. Según este, recalcó que esta decisión "no ha sido problema de pérdida de confianza, si no de falta absoluta de gestión".

Poner en riesgo el presupuesto

El concejal indicó que mantener al gerente habría supuesto una "irresponsabilidad dramática", hasta el punto de poner en riesgo un presupuesto de 1,6 millones de euros -cuando el presupuesto global de la empresa para este año era de 2,3 millones- "o que la gente no cobrase".

Graduado en empresariales, Rodríguez Neyra entró en julio de 2020 como gerente de la sociedad del hotel Santa Catalina. El Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2021 ampliar las competencias de esta entidad, asumiendo el área de Turismo tras desgajarla de Sociedad de Promoción con el propósito de darle mayor relevancia.