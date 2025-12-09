Las Palmas de Gran Canaria negocia con Defensa el suelo para la nueva depuradora en La Isleta

La nueva depuradora de Las Palmas de Gran Canaria está pendiente del Ministerio de Defensa. El concejal en funciones de Aguas, Francisco Hernández Spínola, indicó este martes en la comisión de Urbanismo y Desarrollo Sostenible que están tramitando un expediente en la Dirección General de Infraestructuras de la cartera que dirige Margarita Robles. La nueva planta estaría situada en La Isleta, en la trasera de la Zona Franca del Puerto de La Luz.

"Estamos pendientes de que Defensa nos otorgue la concesion para empezar a trabajar con ese proyecto de futuro", indicó el edil, quien ha asumido las funciones que tenía la concejala Inmaculada Medina tras su dimisión el pasado mes de noviembre, al menos de manera provisional. Spínola recordó que el proyecto ya cuenta con una partida de 100 millones de euros a través de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).

"La ciudad necesitaba otra estación depuradora"

Spínola indicó que la implantación de esta nueva depuradora se ha ido dilatando en el tiempo. "Este es un problema de ciudad y de planificación, hace años que se sabía que la ciudad necesitaba otra estación depuradora", resaltó durante su intervención. El concejal recordó que esta actuación se encuentra dentro del Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, aprobado en sesión plenaria en mayo del año pasado.

El concejal matizó que han estado negociando con Defensa y que una vez tengan todos los permisos del ministerio, también deberán ponerse en contacto con la Autoridad Portuaria de Las Palmas. No obstante, Spínola no pudo "asegurar al 100%" si será necesario hacer algún tipo de trámite con la Dirección General de Costas. La parcela escogida se encuentra en la zona conocida como Las Llanas y El Cascarrial, en la cara norte de La Isleta.

El concejal del PP Diego López Galán preguntó si con este proyecto se solucionarán los problemas de malos olores que inundan habitualmente los barrios circundantes a la actual depuradora de Barranco Seco. Spínola resaltó que lleva décadas en su máximo de capacidad, de ahí la urgencia de encontrar un lugar donde ubicar unas nuevas instalaciones que permitan repartir la carga entre ambas, en lugar de soportar una sola las aguas residuales de toda la ciudad.

Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua

"La solución definitiva será cuando esté la nueva edar, si se reparten las aguas, es evidente que va a disminuir ese problema casi hasta el punto de erradicarse", subrayó Spínola durante su intervención. No obstante, el edil indicó que ya se está intentando actuar sobre la actual planta de Barranco Seco para evitar los malos olores que soportan los vecinos de barrios como San Roque, San Juan o Vegueta de manera habitual.

El Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua es un planeamiento global para la próxima década con una previsión de gasto público que asciende a 857 millones de euros. En su conjunto, contempla más de 100 actuaciones y 52 nuevas infraestructuras hidráulicas repartidas por todo el municipio. El objetivo será evitar vertidos incontrolados, fugas en la red de alcantarillado y asegurar el servicio de suministro y depuración de agua.

Además de esta nueva depuradora, el plan incluye una desaladora en la zona de Costa Ayala completamente independiente de la que existente en Jinámar, más de 1.000 kilómetros de alcantarillado -el grueso, unos 700 kilómetros, corresponden con la renovación de la red de abasto-, 18 tanques de tormentas, ocho depóstios de agua potable y 17 estaciones de bombeo.