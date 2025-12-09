Limpieza viaria
Las Palmas de Gran Canaria retira 1.600 kilos de residuos durante el puente de diciembre
El servicio municipal realizó baldeos, hidrolimpieza y saneamiento en puntos comerciales, turísticos y espacios vinculados a eventos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró aproximadamente 1.600 kilos de residuos durante el dispositivo especial de limpieza desarrollado entre el 5 y el 8 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo y el inicio de la campaña navideña. El operativo, coordinado por el Servicio Municipal de Limpieza, se desplegó en zonas comerciales, áreas turísticas y espacios vinculados a actividades y mercadillos navideños, donde se concentró una mayor afluencia de vecinos y visitantes.
El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que la actuación refuerza el compromiso municipal con el mantenimiento del espacio público en momentos de mayor actividad ciudadana. El dispositivo combinó medios humanos y mecánicos para atender con rapidez las necesidades generadas por el aumento de tránsito en los principales puntos de la ciudad.
Refuerzo de personal y maquinaria
En total, participaron 93 trabajadores, entre mandos intermedios, personal de baldeo, operarios de hidrolimpiadoras, barredoras, fregadoras y conductores de distintas unidades. El servicio operó con 31 vehículos, incluidos camiones baldeadores, furgones hidrolimpiadores, fregadoras, barredoras, camiones de doble cabina y vehículos satélite de recogida.
Durante las jornadas festivas se aplicaron 96.000 litros de agua para baldeos y fregados, además de 80 litros de productos desinfectantes destinados a zonas de mayor tránsito. El Ayuntamiento reforzó también la dotación de mobiliario urbano con 80 contenedores itinerantes, instalados en función de los actos programados y del flujo de personas.
Actuaciones y mantenimiento
Las tareas incluyeron barrido manual y mecanizado, baldeos integrales, fregado mecanizado, hidrolimpieza con desinfección, saneamiento de vertidos y el refuerzo del doble vaciado de los contenedores de fracción resto. Asimismo, se incrementó la frecuencia de recogida de papel-cartón, envases y vidrio en los puntos de reciclaje.
Este operativo se enmarca en el plan de actuaciones especiales que el Ayuntamiento desarrolla durante toda la campaña navideña, con intervenciones intensivas en los días de mayor afluencia y durante eventos multitudinarios como la Noche de Reyes y la Cabalgata.
