¿Las Palmas de Gran Canaria sería la primera ciudad en borrar a Juan Carlos I del callejero?

¿Las Palmas de Gran Canaria sería la primera ciudad en retirarle el nombre de una calle a Juan Carlos I? Lo cierto es que no. Los reconocimientos al rey emérito en calles o edificios públicos cada vez están más en entredicho en España. Sin ir muy lejos, Más Madrid, partido integrado en Sumar, solicitó en el Congreso de los Diputados el 18 de noviembre retirar el nombre de los espacios públicos de todo el Estado, coindiendo la petición con el 50 aniversario de la coronación del antiguo monarca.

La diputada de Más Madrid Tesh Sidi indicó que «la ciudadanía rechaza el legado» de Juan Carlos I porque «es el de la corrupción, del marujeo, de las mentiras y del abandono al pueblo». En Las Palmas de Gran Canaria su nombre se mantiene en una avenida y un hospital, situado este último en el barrio de San Francisco.

De Gijón a Cádiz

La diputada indicó que instará al Gobierno a que medie con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). La idea es sustituir estas denominaciones por otros nombres «acordes con los principios de ejemplaridad, integridad y ética pública». De momento, la semana pasada el pueblo de Peñaflor (Sevilla) aprobó por unanimidad retirarle el nombre con el apoyo de IU, PSOE y PP.

Ya en 2021 la ciudad asturiana de Gijón aprobó retirarle el nombre al rey emérito tras solicitarlo diversos colectivos. Una petición similar a la realizada por la plataforma que solicita el cambio de nomenclatura en Las Palmas de Gran Canaria. Además, Juan Carlos I también ha desaparecido de los callejeros de Pontevedra, Cádiz, Vitoria y Pinto (Madrid) a lo largo de los últimos años.