Pedro Quevedo, sobre el cese del gerente de Turismo: "Se estaba poniendo en riesgo el funcionamiento de esta área pública"

La Sociedad de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra descabezada tras el cese de su gerente, Luis Rodríguez Neyra, la semana pasada. El concejal del área, Pedro Quevedo, indicó este martes a este periódico que han tomado esta decisión ante "una situación en la que se estaba poniendo en riesgo el funcionamiento de esta área pública". Según el edil, están analizando las cuentas de la empresa para conocer en qué punto se encuentra tras las faltas reiteradas del hasta ahora directivo.

Quevedo desveló la decisión en la comisión de pleno de Organización, celebrada este martes. Según el concejal, han tomado esta decisión ante la ausencia reiterada de su puesto de trabajo y "una falta absoluta de gestión". Rodríguez Neyra entró en el organigrama de la empresa en julio de 2020 como gerente de la sociedad del Hotel Santa Catalina, cuando esta todavía no se había transformado en Turismo LPA.

"Esta persona era imposible de localizar"

El edil apuntó que a principios de año le remitió un burofax instándole a "atender sus responsabilidades". Tras una mejoría y a raíz de una serie de "situaciones personales", la gestión de la empresa volvió a empeorar. Quevedo le remitió un nuevo requerimiento el pasado mes de octubre, puesto que, en palabras del concejal, este se encontraba de manera reiterada indisponible. "No es que se ausentara de su puesto de trabajo, esta persona era imposible de localizar", remarca.

Mantener al gerente habría supuesto una "irresponsabilidad dramática" para el buen funcionamiento de esta empresa municipal. Según remarcó el concejal en comisión de pleno, se estaban produciendo problemas en el pago de las nóminas y se puso en riesgo un presupuesto de 1,6 millones de euros de dinero público.

Facturas, gastos o movimientos bancarios

Quevedo indicó que este miércoles habrá una reunión con los auditores para conocer la situación en la que se encuentra la empresa. Además, han solicitado al banco "informes sobre la evolución de las cuentas corrientes". El edil recalca que, de detectar algún tipo de irregularidad en facturas, gastos o movimientos bancarios, el Ayuntamiento procederá a actuar "en consecuencia".

"En estos meses la situación no ha sido normal, por eso necesitamos aclararlo todo", subrayó Quevedo, quien recalcó que ha habido "falta de ética" por parte del hasta ahora gerente. Mientras tanto, la empresa municipal entra ahora en una fase transitoria hasta que saquen a concurso la plaza para cubrir la vacante.

El Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2021 transformar la sociedad del Hotel Santa Catalina, de la que Rodríguez Neyra era gerente, asumiendo así el área de Turismo tras desgajarse de Sociedad de Promoción. El objetivo de esta medida era darle mayor relevancia al área. Graduado en empresariales por la ULPGC, previamente fue director gerente de Gran Canaria Motor (2008-2011) y de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (2013-2019), de la que depende el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad Cecoes-112.