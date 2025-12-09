La justicia tumba el Plan Especial de la calle Perojo de Las Palmas de Gran Canaria

El Plan Especial de Protección del entorno de la calle Perojo, en Las Palmas de Gran Canaria, acaba de ser tumbado por la justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha declarado nulo por adolecer de dos defectos esenciales: la falta de un informe preceptivo y favorable del Cabildo Insular y la ausencia de un Estudio Económico-Financiero, que es obligatorio en este tipo de expedientes.

El Cabildo —administración que interpuso el recurso contra el plan del Ayuntamiento— había emitido varios informes durante la tramitación del plan. El más importante de todos, el tercero, era preceptivo y vinculante antes de la aprobación definitiva, pero resultó desfavorable.

La sentencia recoge que el Consistorio trató de desvirtuar la validez del informe alegando que, en vez de un órgano del Cabildo, fue emitido por un técnico que además no era funcionario, sino personal laboral. La sala desestimó ambas objeciones.

Deficiencias no subsanadas

El Ayuntamiento introdujo correcciones de algunas de las deficiencias tras la emisión del informe desfavorable, pero estas no resultaron suficientes para subsanar los problemas detectados. Este nuevo documento municipal tampoco fue sometido al trámite del informe favorable del Cabildo.

Calle Perojo, en la capital grancanaria. / La Provincia

El documento acabó siendo sometido a modificaciones sustanciales fruto de las alegaciones estimadas total o parcialmente, pero la versión definitiva no pasó por un periodo de información pública, consulta y emisión de informes preceptivos, trámite exigido por la normativa.

Ausencia del Estudio Económico-Financiero

El Plan Especial de Perojo también carecía de estudio económico financiero, exigido por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. El Ayuntamiento alegó que era innecesario por tratarse de un ámbito de suelo urbano consolidado que no requería obras de urbanización. El Plan, en cualquier caso, preveía actuaciones en el espacio público, como el adecentamiento de medianeras, condiciones para arreglos de adoquines, aceras, instalaciones subterráneas, iluminación pública, mobiliario urbano, nueva jardinería y edificabilidad de la Plaza Padre Hilario, según detalla el fallo.

Consecuencias de la sentencia

La estimación del recurso presentado por el Cabildo supone, de facto, la anulación del acuerdo plenario del Ayuntamiento del 30 de octubre de 2020, que aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección. El consistorio también tendrá que asumir las costas con un límite máximo de 1.500 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación si concurre algún supuesto de interés casacional objetivo.