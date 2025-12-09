Plan de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los conciertos gratuitos del fin de semana

La Navidad regresará este sábado 13 de diciembre al casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria con una nueva edición de «Música en el corazón de Vegueta», un recorrido musical que activará cuatro patios emblemáticos del barrio y culminará con un concierto abierto en la plaza de Santa Ana. El Ayuntamiento ha seleccionado a Melania Piñero Trío, Ana Falcón, Germán López & Yul Ballesteros y Parque Central para dar forma a la programación de esta cita cultural, que mantiene su carácter gratuito y con pases repetidos para facilitar la asistencia.

Conciertos en patios históricos desde las 19:00 horas

Las actuaciones comenzarán a las 19:00 horas en dos espacios simultáneos. En las Casas Consistoriales, Melania Piñero Trío abordará un repertorio centrado en sambas y música popular brasileña desde una lectura personal y contemporánea. El grupo está integrado por el pianista Cristóbal Montesdeoca, la cantante Melania Piñero y el contrabajista y compositor Tomás López-Perea Cruz.

A la misma hora, la Fundación Mapfre Canarias recibirá a Ana Falcón, una de las voces jóvenes destacadas del panorama musical canario. La artista grancanaria acumula reconocimientos en certámenes regionales y fue preseleccionada a los Premios Goya por la canción Si te pones en mi piel, junto a Víctor Lemes.

Musica en el patio de la Fundacion Mapfre de Las Palmas de Gran Canaria. / LPR

Jazz, fusión y villancicos reinterpretados

A las 19:30 horas, el Patio de Los Naranjos acogerá la propuesta conjunta de Germán López & Yul Ballesteros, un dúo que combina timple y guitarra en una lectura jazzística de villancicos bajo el título «Stupid Christmas». El repertorio mezcla melodías navideñas populares con referencias al pop y a la música tradicional canaria.

También a las 19:30 horas, el patio de la Casa de Colón abrirá sus puertas a Parque Central, formación de jazz fusión integrada por músicos y docentes con una sólida trayectoria. Su programa incluirá composiciones asociadas a Steps Ahead, piezas reconocibles del género y temas propios.

Cada una de estas propuestas se presentará en tres sesiones de 30 minutos, con acceso libre hasta completar aforo.

La Banda Sinfónica Municipal cierra la noche en Santa Ana

El cierre de la jornada llegará a las 22:00 horas en la plaza de Santa Ana, donde la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria presentará «Las Navidades del nuevo Potter», un concierto diseñado para el gran público que plantea una versión alternativa del universo del joven aprendiz de brujo.

Musica en los patios de Vegueta. / LPR

La formación, dirigida por Juan Antonio Roda Sapiña con dirección artística de Germán Arias, contará con la participación del cantante Fasur Rodríguez, reconocido por su trabajo como crooner, y la Escuela de Talentos Saray Castro. El repertorio incluirá piezas como I’ve Got You Under My Skin, White Christmas, Shenandoah o Blue Moon, además de una obertura basada en la Suite Sinfónica de la banda sonora compuesta por John Williams.

Una noche musical en el corazón de Vegueta

Con actuaciones distribuidas en espacios patrimoniales y un cierre masivo en Santa Ana, la propuesta pretende acercar la programación navideña al público local y visitante. La combinación de jazz, música popular, voces canarias y repertorio sinfónico configura una velada que busca activar el barrio histórico desde la cultura y la participación ciudadana.