Dos soluciones posibles para Los Llanos de María Rivera

Los problemas de alcantarillado que vive Los Llanos de María Rivera tienen dos posibles soluciones. El concejal en funciones de Aguas, Francisco Hernández Spínola, indicó este martes en comisión de pleno que están trabajando para dar una respuesta a una situación que afecta desde hace décadas a este barrio de la periferia de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras ser interpelado por la oposición, Spínola resaltó que este "es un problema recurrente que no se ha solucionado" hasta ahora. El concejal matizó que los vertidos se generan dado que hay una serie de vecinos que están conectándose a la red de alcantarillado sin que esta esté finalizada. Además, aclaró que a la zona acude una cuba de agua tres veces por semana.

"Hay que ir a una solución más definitiva", apuntó Spínola. Por un lado, trabajan en una posible expropiación de un terreno, con la consiguiente complicación que ello supone. Por otro, han encargado a Emalsa el proyecto para construir una estación de bombeo, una idea que consideró sería "más rápida" que la anterior.

Compromiso de Francisco Hernández Spínola

Spínola se comprometió en la comisión de pleno a que el proyecto "esté cuanto antes" y ejecutar esa obra. Lo cierto es que los vecinos llevan al menos dos décadas reivindicando una solución a este punto negro de la periferia de la capital.

La falta de una infraestructura hidráulica adecuada en la zona provoca malos olores y plagas por el reboso continuo de las agua residuales. Una situación que genera malestar entre los vecinos.

Durante su intervención en la comisión de pleno, Spínola indicó que la ciudad ha alcanzado dos acuerdos en materia de Aguas en el último mes. Uno entre el Cabildo, Emalsa y el complejo ambiental de Salto del Negro para el tratamiento de residuos procedentes de Barranco Seco; y por otro lado, han revisado los precios de la tasa de saneamiento.