El Sueldazo de la ONCE deja 240.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria volvió a ser escenario de la fortuna gracias al Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE, que en el sorteo del 7 de diciembre dejó 240.000 euros en la capital insular. El premio correspondió a uno de los cupones incluidos en la categoría de premios adicionales, que garantizan 24.000 euros anuales durante 10 años.

El responsable de repartir esta cuantía fue Juan Roque Medina, agente vendedor de la ONCE desde mayo de 2025. Según informó la organización, el cupón premiado se vendió en sus puntos habituales de venta situados en calle Faro, 15, calle Ripoche, 3 y calle Los Gofiones, 98-100, todos ellos en Las Palmas de Gran Canaria.

Cómo funciona el Sueldazo de Fin de Semana

El Sueldazo es uno de los sorteos más populares de la ONCE, ya que ofrece premios elevados repartidos entre varias categorías. Cada sábado y domingo se pone en juego un premio principal de:

300.000 euros al contado

5.000 euros al mes durante 20 años para un único cupón coincidente en número y serie en la primera extracción.

Junto a este premio mayor, se suman otros importes relevantes:

2.000 euros al mes durante 10 años para cuatro cupones premiados en las extracciones de la segunda a la quinta.

para premiados en las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros para diferentes combinaciones de números.

Dónde comprar los cupones de la ONCE

Los productos de juego de la ONCE se pueden adquirir a través de su red de más de 19.000 vendedores y vendedoras, así como en establecimientos autorizados y en la web oficial: ONCE – Juegos