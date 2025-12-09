Las Truchas XL que tienen enamorada a toda Gran Canaria

En pleno corazón del barrio de Escaleritas, la Pastelería Anyose, también conocida como “La Boutique del Pan Anyose”, ha lanzado una sorprendente edición navideña que está dando de qué hablar en Las Palmas de Gran Canaria: las Truchas XL, una propuesta dulce, atrevida y absolutamente irresistible.

Una vuelta creativa a la tradición repostera canaria

Las truchas, tradicionalmente rellenas de batata o cabello de ángel, son un clásico de la Navidad en Canarias. Sin embargo, Anyose ha apostado este año por una reinterpretación moderna y golosa que conserva la esencia de la receta, pero la lleva a otro nivel.

Las nuevas Truchas XL no solo destacan por su generoso tamaño, sino también por sus originales rellenos:

Pistacho ,

, Nutella ,

, Lotus (galleta caramelizada) ,

, y Kinder.

Un fenómeno viral en redes sociales

La presentación de estas truchas no ha pasado desapercibida. Usuarios en redes sociales ya las catalogan como “el cheat meal de la semana”, haciendo referencia a un capricho que se sale de la dieta, pero que vale cada bocado. El entusiasmo ha sido tal que ya se habla de rankings personales según los sabores, en los que el pistacho arrasa como favorito.

“Dios mío, el de Kinder”, comenta uno. “Madre de Dios, y por supuesto el de pistacho”, añade otro. El impacto ha sido tal que frases como “Guau, qué pasada el desvistacho” se han convertido en parte del fenómeno.

¿Qué hace tan especiales a las Truchas XL?

Estas truchas no solo destacan por su relleno. La masa que las envuelve, crujiente por fuera y suave por dentro, realza el sabor de cada ingrediente, creando una experiencia sensorial única. Y lo mejor: están hechas artesanalmente, cada día, con ingredientes de primera calidad.

“Los rellenos son bastante contundentes, y encima el sabor en sí de la trucha como tal está muy bueno”, comenta @vrglez_, una de las personas que ha podido probarlas. Sin duda, no se trata de una trucha cualquiera: es una pieza de repostería que busca emocionar, sorprender y enamorar a quienes la prueban.