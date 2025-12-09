El Puerto de Las Palmas recibe a los pasajeros del exclusivo crucero velero 'Wind Star'

El velero crucero Wind Star, uno de los más lujosos que recorren aguas canarias, ha hecho escala estos días en el Puerto de Las Palmas dentro de su travesía entre Lanzarote y Tenerife. Este exclusivo barco de cuatro mástiles solo dispone de 73 camarotes para 148 pasajeros que son atendidos por una tripulación formada por 91 personas.

El Wind Star es uno de los tres yates a motor que han sido diseñados como cruceros modernos emulando a los grandes veleros, con un sistema de velas computerizado para la naviera Windstar Cruises.

Con una eslora de 134 metros y una manga de 15,8, este crucero ofrece una experiencia exclusiva a sus pasajeros en sus diversas rutas. Durante las próximas semanas, este barco tiene previsto regresar al Puerto de Las Palmas en varias ocasiones. La siguiente será el 18 de diciembre, cuando estará recorriendo el océano Atlántico para unir las islas de Lanzarote y Funchal (Madeira), un viaje de siete días cuyo precio oscila entre los 3.000 y 3.400 euros.

Servicios de lujo y oferta a bordo

Además de los 73 camarotes de lujo, todos ellos exteriores, el Wind Star dispone de varios restaurantes, uno de ellos, el Candles, destinado para disfrutar de las cenas bajo las estrellas. Entre sus servicios cuenta con piscina, jacuzzi, un spa, una biblioteca, un espacio para conciertos y espectáculos, tiendas, salas de exposiciones y una plataforma acuática desde la que se puede acceder al mar para practicar deportes como el paddle o el kayak, al igual que se hace en los yates privados.

Otros barcos de lujo en el Puerto de Las Palmas

Este martes, el barco de la naviera Windstar Cruise era el único crucero atracado en el Muelle Santa Catalina, pero no el único barco de lujo de La Luz. Cerca de él estaba el Maltese Falcón, un yate de vela de 88 metros de eslora con capacidad para doce invitados que se alquila por 475.000 euros semanales.

Se trata de uno de los yates de vela más grandes del mundo y fue diseñado por Ken Freivokh Design. Entre sus características más llamativas se encuentran las cubiertas transparentes y una escalera circular alrededor del mástil principal. Entre las ofertas para sus pasajeros está la posibilidad de disfrutar de una sesión de cine al aire libre, proyectando las películas en el mástil de proa, entre otros lujos.

El 'Sea Owl', otro superyate de alto nivel

Otro de los yates que llegó este martes al Puerto de Las Palmas es el Sea Owl, de 62 metros de eslora y seis camarotes para doce invitados que se alquila a partir de los 395.000 euros semanales.

El portal Ocean Independence oferta este barco como una alternativa ideal para familias con niños, y destaca su decoración, instalaciones como el jacuzzi construido a medida, un cine y un gimnasio, entre otros. Además, está equipado con diversos juegos acuáticos para disfrutar en el mar, como embarcaciones auxiliares, seis kayaks, dos tablas de paddle, esquíes, y equipos de buceo y esnórquel.