La primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas será una realidad en verano, después de que la Autoridad Portuaria adjudicara su ejecución a finales de octubre a Asfaltos Jaén, por un total de 1.023.662,54 euros.

Una vez concluido el proceso de licitación pública, la transformación de la parcela de 11.528,85 metros cuadrados sobre la que se asentaba el aparcamiento de Sagulpa, en la pasarela de Onda Atlántica, es inminente, comenzando por los trabajos de demolición de las cimentaciones, muros y pavimentos actuales. Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

Un nuevo espacio verde y multifuncional en el Puerto

En este lugar, la Autoridad Portuaria creará un espacio verde, multifuncional y accesible que incluirá zonas de juego, espacios deportivos y áreas de descanso, y será la antesala de un gran espacio verde de 25.000 metros cuadrados en el Istmo de La Isleta, dentro de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas que comprende la Avenida de Los Consignatarios, la calle Antonio Armas Curbelo, el suelo ocupado por los centros logísticos de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para fomentar la interacción entre el puerto y la ciudad.

La ejecución del resto del proyecto requerirá una modificación del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria para retranquear la Avenida de los Consignatarios y acercarla al trazado de la GC-1.

Inicio de las obras y visión de futuro del proyecto

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, confirma que los trabajos comenzarán después de las fiestas navideñas, por lo que —si no hay imprevistos— en verano se podrá contar con este espacio. «Nos hace bastante ilusión porque aunque no es el desarrollo del gran parque urbano, sí es el primer paso para conseguir la transformación de toda esa zona del Puerto y ponerla a disposición de la población para que puedan disfrutar de un espacio mucho más ameno, amable y tranquilo», asevera.

La institución asegura que el diseño de la primera fase del parque urbano «equilibra funcionalidad, sostenibilidad y accesibilidad, creando un entorno natural, seguro y adaptable a las necesidades cambiantes de la sociedad», incluyendo áreas recreativas, deportivas, culturales y de descanso de forma que «facilita la circulación fluida de peatones, optimiza las conexiones con el entorno urbano y permite la convivencia armoniosa de distintos grupos de usuarios».

Algunas de las premisas que sustentan la concepción de este espacio son la integración paisajística, la seguridad y la eficiencia, para lo que se han escogido pavimentos antideslizantes y de bajo mantenimiento para las zonas de tránsito, y suelos permeables para las áreas naturales, que permitirán gestionar de forma eficiente el agua de lluvia y evitarán la creación de charcos.

Vegetación adaptada y arbolado de bajo consumo hídrico

Otro de los detalles es la elección de especies vegetales de bajo consumo hídrico, como palmeras y arbustos adaptados al clima, que generarán sombra, minimizarán el impacto ambiental y mejorarán la calidad del aire. En concreto, se contempla la plantación de arbolado y especies ornamentales de distintas tipologías y tamaños. Se incluyen 67 árboles de menos de tres metros de altura, siete palmeras lloronas, seis palmas de abanico y ocho pandanos, que ofrecerán zonas de sombra y una estructura vegetal. Estas especies, de carácter tropical y subtropical, permiten generar un arbolado resistente y adecuado para espacios públicos.

En cuanto a la vegetación arbustiva y de acompañamiento, el proyecto incluye 42 diversas variedades del Callistemon citrinus, seleccionadas por su resistencia y valor ornamental, y cuatro Acalypha wilkesiana como especie ornamental de follaje decorativo, contribuyendo a enriquecer cromáticamente el conjunto paisajístico.

Iluminación eficiente y equipamiento urbano

Por otro lado, está prevista la colocación de un sistema de iluminación eficiente que reduzca la contaminación lumínica, mobiliario urbano de bajo mantenimiento y un sistema de riego y drenaje inteligente.