La ZEC celebra años en el Foro Metropole: inversión, empleo e innovación
Una de las zonas fiscales más competitivas de Europa se analiza en el próximo Foro Metropole
Durante un cuarto de siglo, el Archipiélago ha sido testigo silencioso de una revolución económica. No al estilo de titulares ruidosos ni de promesas volátiles, sino con cifras sólidas, empresas que crecen en silencio y empleos que anclan el talento a la tierra. La Zona Especial Canaria (ZEC) cumple 25 años de historia, y lo hace convertida en un modelo de éxito reconocido por Europa.
Este miércoles, el salón Dominó del Club Metropole será el escenario de un encuentro para mirar hacia atrás y sobre todo hacia adelante. A las 19:00 horas se celebra una nueva edición del Foro Metropole, esta vez con un invitado clave: Pablo Hernández, presidente de la ZEC, quien analizará la trayectoria, el impacto y el futuro de uno de los instrumentos fiscales más potentes de Canarias.
De idea estratégica a motor económico
La ZEC nació como una apuesta por la diversificación y la atracción de inversión en sectores estratégicos. Hoy, sus cifras hablan por sí solas: más de 3.500 millones de euros facturados, 11.500 empleos generados y cientos de empresas implantadas gracias a unos incentivos fiscales únicos en Europa.
Entre los temas que se abordarán figuran:
- El perfil de las empresas ZEC en 2025.
- Qué sectores tienen más potencial de crecimiento.
- Cómo se garantiza que los beneficios fiscales se traduzcan en empleo real.
- Y cómo se alinea la ZEC con los nuevos criterios de sostenibilidad e innovación.
La entrada es libre hasta completar aforo y está dirigida tanto a profesionales como a estudiantes, emprendedores y ciudadanía interesada en el futuro económico de Canarias.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas