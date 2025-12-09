La ZEC celebra años en el Foro Metropole: inversión, empleo e innovación

Durante un cuarto de siglo, el Archipiélago ha sido testigo silencioso de una revolución económica. No al estilo de titulares ruidosos ni de promesas volátiles, sino con cifras sólidas, empresas que crecen en silencio y empleos que anclan el talento a la tierra. La Zona Especial Canaria (ZEC) cumple 25 años de historia, y lo hace convertida en un modelo de éxito reconocido por Europa.

Este miércoles, el salón Dominó del Club Metropole será el escenario de un encuentro para mirar hacia atrás y sobre todo hacia adelante. A las 19:00 horas se celebra una nueva edición del Foro Metropole, esta vez con un invitado clave: Pablo Hernández, presidente de la ZEC, quien analizará la trayectoria, el impacto y el futuro de uno de los instrumentos fiscales más potentes de Canarias.

Especial de la Zona Canaria / LP/DLP

De idea estratégica a motor económico

La ZEC nació como una apuesta por la diversificación y la atracción de inversión en sectores estratégicos. Hoy, sus cifras hablan por sí solas: más de 3.500 millones de euros facturados, 11.500 empleos generados y cientos de empresas implantadas gracias a unos incentivos fiscales únicos en Europa.

Entre los temas que se abordarán figuran:

El perfil de las empresas ZEC en 2025.

Qué sectores tienen más potencial de crecimiento.

Cómo se garantiza que los beneficios fiscales se traduzcan en empleo real.

Y cómo se alinea la ZEC con los nuevos criterios de sostenibilidad e innovación.

La entrada es libre hasta completar aforo y está dirigida tanto a profesionales como a estudiantes, emprendedores y ciudadanía interesada en el futuro económico de Canarias.