Atraque de riesgo en el Puerto de Las Palmas

El Puerto de Las Palmas fue este miércoles el escenario de una operación de riesgo. El One Continuity entró a primera hora de la mañana al recinto portuario con parte de los contenedores que cargaba a punto de caer al mar.

Los servicios de emergencia de La Luz fueron activados para actuar de inmediato en caso de incidente y siguieron paso a paso las maniobras de entrada y atraque en el Muelle Virgen del Pino naciente cargado con más de 16.000 contenedores.

Un portacontenedores gigante procedente de Le Havre

El One Continuity es un portacontenedores de 320 metros de eslora y 46 de manga que navega bajo bandera de Singapur y llega al principal puerto comercial de Gran Canaria desde Le Havre, en Francia, tras seis días de navegación.

Posible caída de contenedores al mar

A su llegada a Las Palmas de Gran Canaria, varias de las columnas de contenedores estaban a punto de caer y, de hecho, algunas fuentes portuarias no descartan que ya hayan caído al mar varios de estos cajones, aunque se desconoce por ahora dónde habría sido.