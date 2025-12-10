Carolina Darias respalda a Pedro Quevedo en el despido al gerente de Turismo

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, respaldó el cese del gerente de la Sociedad de Turismo, Luis Rodríguez Neyra, ejecutado por el concejal del área, Pedro Quevedo. "Él, mejor que nadie, conoce las razones y, por tanto, me parece muy adecuada la decisión que ha tomado", afirmó la regidora. Según el Ayuntamiento capitalino, la destitución se fundamenta en la falta de gestión por parte del funcionario.

Quevedo defendió que el despido era inevitable, ya que mantenerlo en el cargo habría puesto "en riesgo" el funcionamiento del departamento. El edil recordó que a principios de año ya se le había remitido un burofax instándole a "atender sus responsabilidades". Aunque la situación mejoró durante un tiempo, volvió a deteriorarse tras circunstancias personales del exgerente, que se incorporó a la Sociedad de Turismo en julio de 2020.

Revisión de las cuentas

Además, en octubre se le envió un nuevo requerimiento para recordarle sus obligaciones, debido a que se encontraba "imposible de localizar" y acumulaba ausencias injustificadas, añadió el concejal. Esta falta de responsabilidad provocó retrasos en el pago de nóminas y llegó a poner en riesgo un presupuesto de 1,6 millones de euros.

Este miércoles está prevista una reunión para auditar la situación de la entidad. El Ayuntamiento ha solicitado al banco los informes sobre la evolución de las cuentas con el fin de descartar posibles irregularidades, como facturas, gastos o movimientos no autorizados. Quevedo advirtió que, si se detecta alguna anomalía, se actuará "en consecuencia". Mientras tanto, la plaza deberá sacarse a concurso y la entidad municipal operará en una "fase transitoria" hasta que el puesto sea cubierto.