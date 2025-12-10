Carolina Darias sobre el robo de las flores de pascua: "No es de recibo"

La Navidad llega a Las Palmas de Gran Canaria y, con ella, una costumbre tan arraigada como indeseada: el robo de flores de pascua. La ciudad luce este año una amplia puesta en escena navideña, con cuatro millones de luces led, figuras de cascanueces y árboles decorativos, y las flores de pascua forman parte esencial de ese paisaje festivo desde los jardines públicos. Sin embargo, su sustracción vuelve a repetirse como cada año. Solo en el primer fin de semana tras su plantación, el Ayuntamiento contabilizó la desaparición de 50 ejemplares. La alcaldesa, Carolina Darias, denunció que "no es de recibo" que alguien "se apropie de lo que no es suyo" y subrayó que el "comportamiento incívico no tiene lugar en ninguna sociedad".

El área de Parques y Jardines ha plantado 25.000 flores de pascua en 45 espacios de la ciudad. La campaña comenzó en noviembre y se prolongó durante dos semanas, aunque el operativo permanecerá activo durante todas las fiestas para reponer los ejemplares sustraídos.

Crear la mejorar Navidad

Darias destacó el esfuerzo transversal de las áreas municipales para adecuar la ciudad a la temporada navideña. El objetivo, afirmó, es ofrecer "la mejor Navidad de Canarias", motivo por el que el Consistorio condena este tipo de actos vandálicos. "Desde lo público hemos hecho una inversión importante, una inversión en ilusión, en belleza y en magia", señaló.

La flor de pascua forma parte de las plantaciones estacionales que se realizan cada año en los cinco distritos. Algunos de los puntos con mayor concentración de ejemplares son el Parque Santa Catalina, con 2.500 plantas; las rotondas de Lomo Los Frailes, con 1.600; las de Siete Palmas, con 1.000 y 1.100; y el entorno del Obelisco, con 1.300 unidades. También se han dispuesto en maceteros piramidales situados en zonas muy transitadas como la Calle Mayor de Triana, la plaza de Cairasco, el Estadio Insular y la calle Ruiz de Alda.