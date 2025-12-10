La Circunvalación cierra por las noches: el mayor asfaltado de la GC-3 en 20 años arranca en Tamaraceite

El Cabildo de Gran Canaria iniciará mañana por la noche el asfaltado del tramo de la GC-3 situado en el entorno de Tamaraceite, en sentido sur. La intervención forma parte del plan de renovación del firme de la Circunvalación, una actuación de 18 millones de euros que se desarrollará durante 12 meses y que abarca aproximadamente 11 kilómetros, entre los puntos kilométricos 0 y 10,7.

Cierres nocturnos y desvíos obligatorios

Los trabajos se ejecutarán de 23.00 a 6.00 horas, de lunes a jueves. Durante esas franjas, el tramo permanecerá cerrado al tráfico en dirección sur, lo que obligará a desviar la circulación desde Piletas hacia el interior de Tamaraceite por la GC-21 (Carretera de Teror) y la GC-300, hasta Hoya Andrea, donde los vehículos podrán reincorporarse a la GC-3 por la zona de Almatriche.

El Cabildo ya intervino en las últimas dos semanas en los enlaces de Tamaraceite, San Lázaro y Siete Palmas, en la primera fase de una obra que supone la mayor renovación de la vía desde su puesta en servicio hace 20 años. La GC-3 registra actualmente una media de 150.000 vehículos diarios, lo que sitúa a la vía entre los principales ejes de movilidad de la isla.

Alcance técnico de la intervención

El proyecto contempla el fresado del pavimento existente con una profundidad de 10 centímetros, el doble de las actuaciones habituales, y la posterior reposición con una mezcla bituminosa nueva, además de la renovación completa de la señalización horizontal.

La planificación divide la obra en tres lotes con plazos de entre ocho meses y un año, según la complejidad de cada tramo. Quedan fuera de esta intervención la Fase IV de la Circunvalación, en servicio desde 2022, y el segmento de Las Mesas, ya rehabilitado anteriormente.

Recomendaciones al tráfico

Mientras duren los cierres nocturnos, la institución insular pide colaboración a los conductores y seguir las indicaciones del personal operativo en cada desvío. El Cabildo recalca que el calendario nocturno se ha establecido para reducir afecciones en una vía con alto volumen de tráfico diario.