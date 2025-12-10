La desratización avanza en Las Palmas de Gran Canaria: más de 400 actuaciones en el mes de noviembre

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, continúa reforzando las actuaciones destinadas al control de plagas en todos los barrios del municipio, con el fin de garantizar la salubridad pública y el bienestar de la ciudadanía.

Durante la Comisión de Bienestar Social celebrada este miércoles, la concejala del área, Carmen Luz Vargas, dio a conocer los datos correspondientes a las intervenciones realizadas en el mes de noviembre por parte de los operarios municipales. Vargas explicó que, en total, se llevaron a cabo 439 actuaciones de desinsectación y desratización en los cinco distritos de la ciudad.

Técnicas seguras

En su intervención, la concejala ha detallado las actuaciones realizadas por la empresa adjudicataria del contrato, que comenzó a operar en el mes de octubre, ha permitido realizar durante el mes de noviembre 239 actuaciones en calles, plazas, dependencias municipales e instalaciones deportivas de la ciudad.

De este modo, se ha actuado en la red de alcantarillado, el alumbrado público, calles, barrancos, laderas, zonas habilitadas para perros, áreas públicas, solares y dependencias municipales, con técnicas específicas y productos autorizados que garantizan la seguridad del entorno.

Actuaciones en los cinco distritos

Mientras, el personal municipal del área de Salud Pública ha realizado en noviembre otras 200 intervenciones. Estas se han distribuido por los cinco distritos de la ciudad de la siguiente manera: en el distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira se llevaron a cabo 12 actuaciones de desinsectación y 21 de desratización, mientras que en el Distrito Centro los equipos realizaron 13 desinsectaciones y 30 desratizaciones.

En Isleta–Puerto–Guanarteme, el servicio municipal realizó 10 intervenciones de desinsectación y 13 de desratización, reforzando especialmente los trabajos en zonas de elevada afluencia.

Por su parte, en Ciudad Alta se realizaron 27 desinsectaciones y 26 desratizaciones. En cuanto al distrito de Tamaraceite–San LorenzoTenoya, se realizaron ocho intervenciones de desinsectación y un total de 40 de desratización.

En total, durante este 2025 se han realizado 2.121 actuaciones en toda la ciudad por parte del personal municipal del área de Salud Pública.

Planificación semanal y atención a avisos

El servicio de control de plagas revisa cada semana su planificación para reforzar las zonas con mayor incidencia. Durante la actual semana de diciembre están previstas actuaciones en el Paseo de San José, el Risco de San Nicolás, La Paterna, La Alameda de Colón y Vegueta.

Asimismo, el servicio también atiende avisos ciudadanos que pueden comunicarse a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.