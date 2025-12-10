Gemelos digitales y 275 sensores monitorizan los mercados de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la experiencia de compra

El gemelo digital de los mercados municipales recopila y analiza datos para mejorar la experiencia de compra. A través de 275 sensores, ubicados en el Mercado Central y el del Puerto, se está monitorizando en tiempo real el número de personas que visitan los recintos y sus trayectorias, además de distintos factores ambientales como la calidad del aire, la temperatura o la humedad. Los dispositivos, que también permiten conocer el nivel de llenado de las papeleras, se instalarán en otros mercados de Las Palmas de Gran Canaria.

El responsable de Movilidad e Innovación de Sagulpa, César García, presentó este miércoles los datos obtenidos en los dos mercados donde ya se ha aplicado la tecnología. Este proyecto ha contado con un presupuesto de 300.000 euros y se ha implementado a través de las Concejalías de Desarrollo Local, Movilidad y Modernización junto a la empresa pública Sagulpa.

A través de los distintos indicadores, se ha establecido un índice de confort en los mercados

A partir de los distintos indicadores se ha establecido un índice de confort que permite detectar incidencias y que los mercados tomen decisiones en tiempo real. Asimismo, gracias a la acumulación de datos, se pueden predecir los comportamientos de los visitantes en determinadas situaciones, ayudando a mejorar el entorno y que los comerciantes adecúen la cantidad o el tipo de mercancías en función de la demanda esperable.

Paralelamente, se colocarán varios códigos QR con acceso a encuestas de satisfacción para que la clientela pueda emitir sus valoraciones, identificar problemas y proponer soluciones.

Diseñar futuras estrategias

María Delgado, colaboradora de los proyectos del Mercado Central, indicó que han acogido estos avances tecnológicos con los brazos abiertos: "Nos está permitiendo mejorar las comunicaciones y recolectar datos que nos van a permitir diseñar las estrategias futuras".

Se trata del primer paso del plan que van a desarrollar a lo largo de los próximos cinco años, en los que prevén una transformación digital enhebrada con el comercio tradicional para poder competir con las zonas comerciales.

La tecnología permite conocer mejor a la población que visita el mercado y predecir su comportamiento de compra

Por su parte, el gerente del Mercado del Puerto, José Rojas, matizó que esta es una "tecnología al servicio de lo tradicional" con la que están conociendo mejor a sus visitantes y desmitificando el perfil de su público.

"Pensábamos que el turismo no era de nuestros mayores benefactores y el 30-35% de la población que entra al mercado es no residente. Hay puertas que consideramos terciarias que se han convertido, con el paso del tiempo, en principales", explicó.

Gracias a esa renovación de datos están pudiendo reestructurar su plan estratégico y mejorar la experiencia de compra diaria: "Podemos conocer si tenemos obstáculos en los pasillos o qué puestos reciben más visitas. Cuando hacemos campañas publicitarias, podemos ver si ha tenido la relevancia que esperábamos".

La transición a una ciudad inteligente

El concejal de Movilidad y Empleo, José Eduardo Ramírez, expresó que el punto clave de esta herramienta es la mejora en la gestión, tanto desde el Ayuntamiento como en la organización interna de los propios mercados. Por ese motivo, la idea es expandir la iniciativa a otros espacios. "Estos instrumentos nos permiten infinidad de posibilidades que vamos a seguir explorando", subrayó.

El director general de innovación tecnológica del Ayuntamiento apuntó que este avance busca utilizar la tecnología y la innovación para la transformación digital de los servicios públicos y consolidar Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad inteligente.

"Hemos aplicado la réplica digital al tráfico y a políticas de sombra en determinadas calles y parques infantiles. Ahora le toca el turno a los mercados", detalló.