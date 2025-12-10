El Manuel Lois, albergue de animales provisional en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado de manera provisional un albergue de animales en el cuartel Manuel Lois. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, indicó este miércoles en comisión de pleno que el espacio tiene capacidad para más de 60 animales en boxes de dos metros cuadrados. La mudanza desde las antiguas instalaciones en La Favorita se produjo hace seis meses. "Los perros se encuentran cómodos", indicó.

Vargas apuntó que los espacios libres alrededor de la nave se están utilizando para el paseo de los perros. La concejala indicó que el proyecto del centro definitivo se encuentra en Urbanismo, "para que una vez se pueda podamos hacer la instalación definitiva".

Antiguo cuartel de la marina

La concejala indicó que en el pasado mes de noviembre lograron entregar nueve perros y nueve gatos en adopción. Además, recogieron de la calle 28 perros, siete gatos y dos patos. El Ayuntamiento cuenta con un servicio de acogida de animales con dos turnos de mañana y tarde-noche. Hay personal atendiéndolos todo el tiempo, incluidos los fines de semana, además de un servicio extraordinario de recogida y veterinario.

El Manuel Lois es un antiguo cuartel de la marina situado en el barranco de Guanarteme. Las instalaciones fueron adquiridas por el Ayuntamiento de la capital a Defensa en tiempos de Jerónimo Saavedra con la intención de convertirlo en la ciudad de las artes. Desde entonces han tenido un uso polivalente. Por allí han pasado Sociedad de Promoción, bomberos y también está allí el nuevo campo de tiro de la Policía Local.