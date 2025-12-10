Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Manuel Lois, albergue de animales provisional en Las Palmas de Gran Canaria

Carmen Luz Vargas, concejala de Bienestar Social, explica que el Ayuntamiento ha habilitado este espacio provisional con box individuales de dos metros cuadrados para los perros

Búnkeres del Cuartel Manuel Lois en Las Palmas de Gran Canaria

Búnkeres del Cuartel Manuel Lois en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado de manera provisional un albergue de animales en el cuartel Manuel Lois. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, indicó este miércoles en comisión de pleno que el espacio tiene capacidad para más de 60 animales en boxes de dos metros cuadrados. La mudanza desde las antiguas instalaciones en La Favorita se produjo hace seis meses. "Los perros se encuentran cómodos", indicó.

Vargas apuntó que los espacios libres alrededor de la nave se están utilizando para el paseo de los perros. La concejala indicó que el proyecto del centro definitivo se encuentra en Urbanismo, "para que una vez se pueda podamos hacer la instalación definitiva".

Antiguo cuartel de la marina

La concejala indicó que en el pasado mes de noviembre lograron entregar nueve perros y nueve gatos en adopción. Además, recogieron de la calle 28 perros, siete gatos y dos patos. El Ayuntamiento cuenta con un servicio de acogida de animales con dos turnos de mañana y tarde-noche. Hay personal atendiéndolos todo el tiempo, incluidos los fines de semana, además de un servicio extraordinario de recogida y veterinario.

Noticias relacionadas y más

El Manuel Lois es un antiguo cuartel de la marina situado en el barranco de Guanarteme. Las instalaciones fueron adquiridas por el Ayuntamiento de la capital a Defensa en tiempos de Jerónimo Saavedra con la intención de convertirlo en la ciudad de las artes. Desde entonces han tenido un uso polivalente. Por allí han pasado Sociedad de Promoción, bomberos y también está allí el nuevo campo de tiro de la Policía Local.

Héctor de Armas admite que sustrajo dinero a los clientes de Seguridad Integral Canaria para pagar a sus empleados

El Manuel Lois, albergue de animales provisional en Las Palmas de Gran Canaria

El Manuel Lois, albergue de animales provisional en Las Palmas de Gran Canaria

Atraque de riesgo en el Puerto de Las Palmas: activan un dispositivo especial por el riesgo de desplome de la carga de un portacontenedores

Atraque de riesgo en el Puerto de Las Palmas: activan un dispositivo especial por el riesgo de desplome de la carga de un portacontenedores

"Me parece muy adecuado": Carolina Darias respalda a Pedro Quevedo en el despido del gerente de Turismo

"Me parece muy adecuado": Carolina Darias respalda a Pedro Quevedo en el despido del gerente de Turismo

Las Palmas de Gran Canaria empadrona a 167 personas sin hogar en dependencias municipales

Las Palmas de Gran Canaria empadrona a 167 personas sin hogar en dependencias municipales

La recaudación municipal de impuestos en Las Palmas de Gran Canaria crece 3,5 millones de euros

La recaudación municipal de impuestos en Las Palmas de Gran Canaria crece 3,5 millones de euros

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana

Carolina Darias sobre el robo de las flores de pascua: "No es de recibo"

Carolina Darias sobre el robo de las flores de pascua: "No es de recibo"
