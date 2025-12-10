Las Palmas de Gran Canaria empadrona a 167 personas sin hogar en dependencias municipales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha empadronado en lo que va de año a un total de 167 personas sin hogar en distintos centros municipales. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, indicó este miércoles en comisión de pleno que se han registrado este año 124 personas en el centro polivalente de la Fábrica de Hielo, 15 en el centro de acogida de El Lasso y 28 en el de La Isleta.

Vargas especificó que no todas estas personas se encuentran necesariamente en situación de calle. Actualmente, la ciudad tiene todas las plazas ocupadas en los distintos centros para personas sin hogar, que rondan las 130. Además, la media diaria de desayunos en el centro polivalente de desayunos ronda las 65 personas.

Demoras en las ayudas al tercer sector

La concejala del PP María Amador indicó que si son 167 las personas sin hogar las registradas, "esas son las que tienen controladas, imagínese las que no". Vargas insistió que estas personas tienen situaciones de vida diversas, "muchas no pueden demostrar donde viven y así las empadronamos para darles una buena atención como a cualquier ciudadano de a pie".

Por otro lado, ante los retrasos en los abonos a las ayudas a las entidades del tercer sector, Vargas indicó que se encuentran hoy "en fase de liquidación, estamos hablando de 1,5 millones para las entidades de concurrencia competitiva y de 3,2 millones para 14 convenios". En este sentido, María Amador apuntó que muchas han tenido que acudir a préstamos por las demoras.