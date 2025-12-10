Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros

Exceso de mesas y sillas, impago del canon y obras sin autorizar son algunas de las infracciones que ha cometido la terraza de El Atlante. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria multará con 149.796 euros a los propietarios del negocio por una serie de infracciones, tal y como indicó este miércoles el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, en la comisión de pleno Económico-Financiera.

El edil relató durante su intervención que el origen del expediente al negocio, situado en el mirador de El Atlante bajo concesión municipal, se remonta al pasado mes de julio. En ese momento, la Agencia Canaria del Medioambiente interpuso una denuncia contra el bar-cafetería por incumplir la Ley de Costas al excederse en las obras autorizadas.

Exceso de ocupación de la superficie autorizada

El restaurante tenía desplegadas en la terraza 50 mesas frente a las diez autorizadas. Además, disponen de diez instalaciones eléctricas en lugar de las dos autorizadas. Todo ello implica un exceso de ocupación de la superficie autorizada en la concesión con toldos, mesas, sillas y sombrillas.

El concejal del área matizó que además de la multa propuesta se está abriendo un procedimiento para establecer penalidades. Spínola aclaró que el concesionario tiene derecho a hacer alegaciones, "pero la gente tiene que saber que cuando tiene una concesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estas se visitan, hay inspecciones y si hay irregularidades se sanciona, en eso este concejal será estricto".

El negocio también debía el pago del canon de dos mensualidades, tampoco constaba la solicitud de inicio de la actividad en a la Dirección General de Edificaciones y Actividades. A esto se unen obras que exceden lo autorizado por parte del propio Ayuntamiento.

El Atlante, Bien de Interés Cultural

La actual terraza abrió sus puertas en marzo de 2024 tras una amplia reforma del local y bajo una concesión de cinco años. El local se encuentra junto a la autovía GC-2 en un mirador cuyo conjunto está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la composición de los jardines y, especialmente, por la escultura de El Atlante, obra realizada en toba volcánica por el escultor Tony Gallardo.

En cuanto a otros locales que son de propiedad municipal, Spínola anunció que se ha extinguido la concesión de un local bajo la plaza Saulo Torón, en Las Canteras; y han ordenado el desalojo de un ocupante del centro cívico de La Isleta tras declarar nulos los permisos que ostentaba.