Las Palmas de Gran Canaria suma 12 nuevos vehículos para reforzar la limpieza urbana

Las Palmas de Gran Canaria suma 12 nuevos vehículos en sistema de renting para el Servicio de Limpieza. En concreto, son seis vehículos ligeros y seis polivalentes pensados para reforzar las labores de inspección y el traslado del personal. "Es un paso pequeño, pero grande", afirmó la alcaldesa, Carolina Darias, durante la presentación. La regidora aseguró que se "duplican" los coches existentes en el servicio.

La nueva dotación de turismos aumentará las labores de inspección para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza de Higiene Urbana. Los inspectores imponen las sanciones a los ciudadanos que incumplen la ordenanza en situaciones tan comunes como la retirada de los escombros ilegales, uno de los problemas más complejos de erradicar en la ciudad en cuanto a limpieza. De esta manera, se intensifican las labores para evitar puntos negros, que se acumulan sobre todo en los barrios de la periferia de la capital y en las zonas agrestes y solares abandonados.

Por otra parte, los otros seis vehículos polivalentes serán usados para desplazar a los trabajadores del servicio municipal, así como transportar herramientas para "el mejor desempeño de las tareas". "La mayoría de ellos son híbridos, porque también pensamos en la sostenibilidad", destacó Darias.

Más vehículos por llegar

La alcaldesa apuntó que están a la espera de la llegada, desde la Península, de los nuevos camiones que se incorporarán al servicio. Darias emplazó la llegada de los vehículos a dentro de "unos meses" cuando se cumpla con una formalidad, como es la formalización del contrato. "Estamos cumpliendo con el compromiso que hemos manifestado desde el gobierno municipal para seguir mejorando la higiene urbana en cada uno de sus aspectos", destacó Darias. La incorporación de nuevos camiones es clave para modernizar el servicio, ya que la mitad de los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos tiene más de 20 años.

En noviembre, el Consistorio informó de la incorporación de 40 nuevos vehículos, que serán destinados a varias tareas. Algunos de los equipamientos que están pendientes son el volquete de recogida de trastos, un tractor retro pala, cinco cubas o dos camiones recolectores de carga lateral, cuatro de carga trasera grandes y otros dos camiones recolectores de carga trasera mini, entre otros. Por el momento, ya se han incorporado 18 vehículos nuevos, además de maquinaria, a los que hay que sumar los 12 vehículos de inspección y transporte, presentados este miércoles.

"Por el buen camino"

Tras las constantes quejas vecinales por la falta de limpieza de la ciudad, el Ayuntamiento está trabajando en reforzar el servicio. De esta manera, el Consistorio aprobó en octubre un contrato de Limpieza de emergencia, una decisión basada en un informe de Salud Pública, que alertaba de los riesgos para la población por la falta de higiene. Tras la puesta en marcha de este contrato, Carolina Darias ha valorado que se nota "una mejora ostensible" en cuanto a la limpieza. "Estamos dando pasos muy positivos en cada una de las prestaciones que se vienen realizando, y también con el diálogo con los trabajadores y trabajadoras, que creo que van por el buen camino", defendió Darias. Así, la alcaldesa se refirió la huelga de limpieza prevista para el puente de la Constitución y que quedó desconvocada por el Comité de Empresa del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. En este sentido, insistió que el objetivo del Consistorio es dialogar y llegar a acuerdos para "el bien de la ciudad y los trabajadores".

La situación crítica de limpieza en la ciudad se ha producido por un cúmulo de factores. Por una parte, los contratos de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos de la parte privada estaban vencidos desde 2017 y 2020 respectivamente. Asimismo, la indisposición de la plantilla de la parte pública entre permisos y bajas labores -que alcanza el 40% en recogida de residuos sólidos y el 50% en limpieza viaria- dificulta la ejecución de las tareas. Y, por último, la falta de civismo de parte de la población, que recrudece la suciedad. Estos factores han sido el cóctel perfecto para que la imagen de la capital haya acabado sumergida entre basura, enseres, escombros y plagas.