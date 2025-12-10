Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Miguel Ángel RamírezDesplome barco Puerto Las PalmasTiempo AEMETAyuntamiento Las Palmas de GCDon Omar CanariasRobe Iniesta Extremoduro
instagramlinkedin

Más de 1.400 personas se presentan a las pruebas de auxiliar administrativo en Las Palmas de Gran Canaria

La convocatoria incluye la creación de una lista de reserva para reforzar futuras necesidades de personal en la administración municipal

Pruebas de la convocatoria de auxiliar administrativo, en el Gran Canaria Arena

Pruebas de la convocatoria de auxiliar administrativo, en el Gran Canaria Arena / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este lunes en el Gran Canaria Arena los dos ejercicios de la convocatoria para cubrir diez plazas de auxiliar administrativo mediante sistema de oposición libre. A la prueba se han presentado 1.430 aspirantes, correspondientes a la lista definitiva de admitidos publicada por la Dirección General de Recursos Humanos.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, destacó que "la elevada participación demuestra el interés de la ciudadanía por acceder a un empleo público estable y de calidad", a lo que añadió: "Hemos diseñado un proceso transparente y riguroso, ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La prueba, que forma parte de la fase de oposición establecida en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, consistió en dos fases: un ejercicio teórico tipo test con cincuenta preguntas más cinco de reserva, y una prueba práctica vinculada a un caso relacionado con el temario mediante veinte preguntas tipo test y cinco de reserva.

Futuras incorporaciones

Martín señaló, además, que "la creación de una lista de reserva permitirá disponer de personal cualificado para futuras incorporaciones, lo que refuerza la agilidad en la cobertura de necesidades esenciales de la administración".

La convocatoria corresponde a plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2022 y pertenece a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2. El proceso continúa ahora con la corrección de los exámenes y la posterior publicación de los resultados, que se difundirán a través de la web municipal y del Tablón de Edictos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Las Palmas de Gran Canaria empadrona a 167 personas sin hogar en dependencias municipales

Las Palmas de Gran Canaria empadrona a 167 personas sin hogar en dependencias municipales

La recaudación municipal de impuestos en Las Palmas de Gran Canaria crece 3,5 millones de euros

La recaudación municipal de impuestos en Las Palmas de Gran Canaria crece 3,5 millones de euros

"Me parece muy adecuado": Carolina Darias respalda a Pedro Quevedo en el despido al gerente de Turismo

"Me parece muy adecuado": Carolina Darias respalda a Pedro Quevedo en el despido al gerente de Turismo

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los planes en los distritos para esta semana

Carolina Darias sobre el robo de las flores de pascua: "No es de recibo"

Carolina Darias sobre el robo de las flores de pascua: "No es de recibo"

Las Palmas de Gran Canaria suma 12 nuevos vehículos para reforzar la limpieza urbana

Las Palmas de Gran Canaria suma 12 nuevos vehículos para reforzar la limpieza urbana

Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros

Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros

La Circunvalación cierra por las noches: el mayor asfaltado de la GC-3 en 20 años arranca en Tamaraceite

Tracking Pixel Contents