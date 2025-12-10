Más de 1.400 personas se presentan a las pruebas de auxiliar administrativo en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este lunes en el Gran Canaria Arena los dos ejercicios de la convocatoria para cubrir diez plazas de auxiliar administrativo mediante sistema de oposición libre. A la prueba se han presentado 1.430 aspirantes, correspondientes a la lista definitiva de admitidos publicada por la Dirección General de Recursos Humanos.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, destacó que "la elevada participación demuestra el interés de la ciudadanía por acceder a un empleo público estable y de calidad", a lo que añadió: "Hemos diseñado un proceso transparente y riguroso, ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La prueba, que forma parte de la fase de oposición establecida en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, consistió en dos fases: un ejercicio teórico tipo test con cincuenta preguntas más cinco de reserva, y una prueba práctica vinculada a un caso relacionado con el temario mediante veinte preguntas tipo test y cinco de reserva.

Futuras incorporaciones

Martín señaló, además, que "la creación de una lista de reserva permitirá disponer de personal cualificado para futuras incorporaciones, lo que refuerza la agilidad en la cobertura de necesidades esenciales de la administración".

La convocatoria corresponde a plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2022 y pertenece a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2. El proceso continúa ahora con la corrección de los exámenes y la posterior publicación de los resultados, que se difundirán a través de la web municipal y del Tablón de Edictos.