Este puente de Las Palmas fue el más grande del mundo en su tipo y casi nadie sabe por qué lo construyeron

No todo el mundo sabe que el puente del Rincón, ese arco elegante que corona la entrada norte a Las Palmas de Gran Canaria, fue en su momento el más grande del mundo en su categoría. Ni que su construcción evitó posibles tragedias por desprendimientos en una carretera que atravesaba una de las zonas más peligrosas de la isla.

Ahora, gracias al profesor de historia Luis Cabrera, más conocido en redes como @historiaparagandules, miles de canarios están redescubriendo esta historia oculta en un vídeo que rescata el valor arquitectónico y social de una de las infraestructuras más importantes de Gran Canaria.

“Uno de los iconos de Las Palmas es el puente del Rincón, que se encuentra al lado del centro comercial Las Arenas, junto al barrio de Guanarteme”, comienza explicando Luis Cabrera.

Una carretera que ponía en riesgo a miles de personas

Para entender por qué se construyó este puente, hay que retroceder hasta los años 70. En aquel momento, la antigua carretera del norte fue ampliada hasta Santa María de Guía, lo que provocó un fuerte aumento del tráfico. El problema era que uno de sus tramos más críticos bordeaba la bahía del Rincón, a los pies de un acantilado inestable.

“Tenía cierto peligro por desprendimientos, y el tráfico solía desviarse hacia Tamaraceite”, cuenta el profesor. Cada vez que llovía o soplaba viento del norte, la vía se volvía impracticable. Los técnicos de Obras Públicas llegaron a detectar una grieta de 270 metros en la ladera de El Rincón, lo que presagiaba un posible derrumbe.

La situación era tan crítica que los vehículos pesados, como los que salían del Puerto, tenían que atravesar Guanarteme y Mesa y López, generando colapsos en el centro urbano. Las autoridades decidieron entonces buscar una solución radical con una nueva vía de acceso a la ciudad.

El puente que salvó la entrada norte

La respuesta fue doble: un túnel bajo la montaña de La Minilla (el actual túnel de Julio Luengo) y un viaducto para salvar el barranco de Tamaraceite. Así nació el puente del Rincón, diseñado por el ingeniero José Antonio Torroja, padre de la cantante Ana Torroja.

La estructura fue inaugurada el 12 de septiembre de 1994 y sorprendió por su innovación técnica: un arco de 210 metros de longitud y 43 de altura, compuesto por cajones de acero rellenos de hormigón, una inversión del método tradicional que convirtió a esta obra en un referente mundial.

Se emplearon más de 3.000 toneladas de hormigón y otras 400 de acero, convirtiéndolo en una de las grandes hazañas de la ingeniería canaria del siglo XX. Su diseño permitió mantener la vía alejada de las laderas inestables y facilitó una entrada directa a la capital grancanaria sin pasar por barrios residenciales saturados.

Desde 2015, lleva oficialmente el nombre de puente ingeniero Julio Molo Zabaleta, pero para buena parte de la ciudadanía sigue siendo “el puente del Rincón”, ese lugar que conecta Guanarteme con el resto de la isla y que forma parte del paisaje cotidiano.

Fue un puente que solucionó un problema real y que marcó un antes y un después en la entrada a la ciudad. Y lo cierto es que su vídeo ha despertado la nostalgia y la curiosidad de miles de personas que, siendo Canarias, no sabían por qué se construyó.