El Puerto de Las Palmas prevé una reducción del tráfico en 2026 tras un año de récord

La recuperación de las rutas por el Mar Rojo y el Canal de Suez se traducirán durante 2026 en una reducción «esperada» del tráfico en el Puerto de Las Palmas después de un año de récord, explicó este miércoles la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, que manifestó la intención de compensar esta bajada con las nuevas rutas captadas en los dos últimos ejercicios económicos.

Entre los restos para el próximo año se encuentran también diversificar los tráficos, acelerar la descarbonización y la digitalización, y culminar grandes proyectos de infraestructura para seguir reforzando su papel como nodo logístico clave entre Europa, África y América.

2025, un año de récord y consolidación internacional

Beatriz Calzada aseveró que 2025 ha sido «un año de récord» y «de consolidación» de nuevas rutas y tráficos, pero también de la proyección y posicionamiento internacional del Puerto de Las Palmas, que «se ha mostrado ante el resto del mundo con la fortaleza de haber podido dar respuesta a esa mayor demanda y necesidades» debido a la situación de inseguridad en el Canal de Suez. Esta capacidad de respuesta, agregó, ha hecho que algunos puertos del Caribe haya «pedido copiar alguno de nuestros modelos».

«2025 ha sido un año clave para afianzar el liderazgo de nuestros puertos, tanto en tráfico marítimo como en proyección internacional. Hemos crecido en mercancías, contenedores y cruceros, pero, sobre todo, hemos avanzado en alianzas estratégicas, inversión y transición energética, reforzando el papel de la Autoridad Portuaria como motor económico y logístico de Canarias», aseguró Calzada.

Descarbonización y combustibles alternativos rumbo a 2030

La descarbonización será, precisamente, uno de los retos principales para La Luz, con el horizonte puesto en 2030. Para ello, la institución ha planificado la electrificación paulatina de los muelles, que contribuirá a reducir las emisiones de los barcos que lleguen, y trabaja para dotar a este espacio de tancaje para gas natural licuado y de combustibles alternativos, especialmente biocombustibles, como el hidrógeno, el metanol o el amoniaco.

Advertencia a Bruselas por las tasas medioambientales

Otro de los objetivos para 2026 será «seguir luchando con Bruselas y con todas sus directivas y normas que establece sin tener en cuenta la realidad de nuestros puertos». En ese sentido, Beatriz Calzada confía en que, con el apoyo del Gobierno de Canarias y de Puertos del Estado, se pueda hacer ver a Europa las consecuencias negativas en la economía de las islas de la implantación de las tasas medioambientales. «Al vivir en un territorio fragmentado, ultraperiférico y alejado del territorio continental, la conectividad es fundamental» y «la conectividad en Canarias tiene que ser protegida porque de ella depende nuestra vida».

Evitar el encarecimiento de la cesta de la compra

Calzada reiteró la necesidad de «mantener todas las marítimas para que esto no se traduzca en un encarecimiento de la mercancía, de la cesta de la compra o, incluso, no tengamos los suministros» y recordó que las tasas europeas benefician a otros puertos africanos a través de la «fuga de carbono».