La recaudación municipal de impuestos en Las Palmas de Gran Canaria crece 3,5 millones de euros

La recaudación de impuestos y tasas municipales ha crecido un 3% en Las Palmas de Gran Canaria en lo que va de año. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, apuntó este miércoles en comisión de pleno Económico-financiera que hasta el mes de noviembre han recaudado 3,55 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. El monto global asciende ahora 119,6 millones.

La concejala del PP Olga Palacios criticó este aumento en la recaudación. "No quiero ni imaginar cuando llegue la tasa de basuras", resaltó la edil, "encima, más dinero no supone más efectividad en los servicios". La tasa por la recogida de residuos deberá entrar en vigor el próximo año, por lo que supondrá el pago de unos 149 euros anuales por hogar.

Spínola invitó a Palacios a "contar la verdad" e insistió que se trata de un impuesto estatal. La tasa se adhiere a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y esta a su vez en una directiva de la UE. La concejala del PP insistió en que "la normativa da muchas alternativas y hoy otras herramientas" a la hora de aplicarla.

Presupuestos de 2026

En cuanto a los presupuestos del Ayuntamiento de la capital de 2026, Spínola admitió que este "va con retraso". El concejal indicó que este retraso se debe a distintas variables. El Gobierno de Canarias no trasladó la previsión del IGIC o del fondo canario de financiación municipal para el próximo año hasta el 21 de octubre, "eso ya nos desbarata todo el calendario".

Además, el pasado 2 de diciembre el Gobierno de España emitió un decreto-ley que aprueba un incremento salarial del 2,5% para todos los funcionarios de las administraciones públicas. "Esto nos obliga a actualizar el presupuesto", apuntó Spínola, una operación que en un Ayuntamiento que supera los 2.000 trabajadores, matizó, "no es tan sencilla".