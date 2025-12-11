Águilas en Las Palmas de Gran Canaria: así funciona el nuevo plan municipal para reducir las palomas

Las Palmas de Gran Canaria empleará, durante los próximos seis meses, técnicas de cetrería que permitirá el control poblacional de palomas en las calles y espacios públicos de la ciudad. La alcaldesa, Carolina Darias, junto con la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, ha presentado en La Puntilla este nuevo servicio en el que han estado presentes dos de los ejemplares de águilas de Harris que realizarán el servicio, Osiris y Ermes.

Darias ha subrayado que “se trata de un sistema de control natural, en el que estas águilas de Harris sobrevuelan zonas de la ciudad con alta presencia de palomas y logran que eviten permanecer en esos espacios al detectar la presencia de un depredador”. La alcaldesa ha destacado que se trata de una medida respetuosa con el entorno que refuerza las acciones que el Ayuntamiento ha impulsado para abordar la proliferación de palomas en distintos barrios.

Métodos complementarios

La alcaldesa también ha destacado el trabajo que la Concejalía de Salud Pública ha impulsado mediante otros métodos complementarios. “Para nosotros es fundamental avanzar en el control de palomas, un asunto en el que hemos trabajado con la instalación de jaulas en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en azoteas de edificios sensibles como hospitales y otras instalaciones donde se requiere una especial atención”, ha señalado.

Una de las águilas de Harris que contralarán la población de palomas en Las Palmas de Gran Canaria.

Además, Darias ha subrayado que “este Ayuntamiento continúa implementando soluciones innovadoras y por iniciativas que mejoren la gestión de especies invasoras en Las Palmas de Gran Canaria”.

Por su parte, la concejala del área de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, ha señalado que estas aves “actuarán en espacios abiertos como el litoral de Las Canteras, Alcaravaneras y otros puntos donde su presencia no implica riesgos”. Vargas ha precisado que “la función de estas rapaces es disuasoria; evitan que las palomas permanezcan en el entorno sin generar daños”, y ha explicado que “se trata de una experiencia piloto con vocación de continuidad si ofrece los resultados esperados”.

La cetrería, un método de control natural

La cetrería permite aplicar un método disuasorio basado en el comportamiento natural de las palomas ante rapaces entrenadas. Las aves modifican sus desplazamientos y dejan de utilizar como refugio aquellos espacios donde perciben riesgo. La intervención consiste en la suelta controlada de las águilas durante franjas horarias determinadas, lo que hace que los bandos identifiquen esas áreas como territorio de un depredador y opten por desplazarse de forma progresiva.

Este tipo de control se utiliza también en aeropuertos, hoteles o explotaciones agrícolas, donde su eficacia se ha demostrado al reducir la presencia de palomas o gaviotas sin recurrir a químicos y con un impacto mínimo en el ecosistema.

En esta fase inicial, los ejemplares de águilas de Harris estarán reconociendo el territorio y adaptándose a los estímulos propios del entorno urbano. Durante los primeros días, las águilas realizarán vuelos controlados que les permitirán familiarizarse con los ruidos, la presencia de personas y la actividad cotidiana en la ciudad.